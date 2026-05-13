Mumbai: मुंबईकरांच्या स्वयंपाकघरावर महागाईचा तडाखा! भाजीपाल्याचे भाव वाढले; जाणून घ्या सध्याचे दर...

मुंबई : वाढत्या उष्णतेचा थेट परिणाम आता सर्वसामान्यांच्या स्वयंपाकघरावर होत आहे. उष्णतेमुळे भाजीपाला उत्पादन घटले असून परिणामी एपीएमसी बाजारातील पुरवठा कमी झाला आहे. भाव झपाट्याने वाढत आहेत. किरकोळ बाजारात हिरव्या घेवड्याचा भाव २५० रुपये प्रति किलोवर पोहोचला आहे. सुमारे ४०० वाहनांमधून दररोज १,९७० टन भाजीपाला बाजारात पोहोचवला जातो. मात्र, मागणीपेक्षा पुरवठा जास्त असल्याने ही भाववाढ झाली आहे..पुरवठ्याच्या कमतरतेमुळे भाजीपाल्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. उष्णतेमुळे भाज्या लवकर खराब होतात, त्यामुळे व्यापाऱ्यांना अतिरिक्त नुकसान सोसावे लागत आहे. हिरव्या घेवड्याच्या, विशेषतः सातारा, पुणे आणि सांगली भागातील कमी उत्पादनामुळे, त्याचे भाव विक्रमी उच्चांकावर पोहोचले आहेत . घाऊक बाजारात हिरवा घेवडा १६० ते २०० रुपये प्रति किलो दराने मिळत असताना, किरकोळ बाजारात तो २०० ते २५० रुपयांना विकला जात आहे..गुआर आणि घेवर देखील १०० ते १२० रुपये प्रति किलो दराने विकले जात असून, वाटाणे आणि तोंडलीच्या दरातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. दरम्यान, कोथिंबीरचे भावही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जात आहेत. जी कोथिंबीर एपीएमसीमध्ये २० ते २६ रुपये प्रति किलो दराने मिळत असे, ती आता किरकोळ बाजारात ४५ ते ५० रुपयांना विकली जात आहे..टोमॅटो आणि कोबीचे भाव नियंत्रणात राहिल्याने ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. बाजार समितीकडे कोबी ४ ते ६ रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध आहे, तर किरकोळ बाजारात ती ४० ते ६० रुपये दराने विकली जात आहे. घाऊक बाजारात टोमॅटोचा भाव १२ ते २४ रुपये असून, किरकोळ बाजारात ते ४० ते ५० रुपये प्रति किलो दराने उपलब्ध आहेत.