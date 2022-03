मुंबई : पुरी भाजी विक्रेत्यासोबत एका ग्राहकाला भांडण करणे चांगलेच महागात पडले. त्यांच्या या भांडणात सात वर्षांची मुलगी आणि वृद्ध व्यक्तीवर उकळते तेल फेकले गेले. यात सात हे दोघेही भाजले आहेत. मुंबईतील कुर्ला भागात (Kurla Mumbai) कसाई वाडीत ही घटना आहे. धक्कादायक म्हणजे रागातून उकळते तेल फेकल्याचा आरोप विक्रेत्यावर करण्यात आलाय. (Victims family accused on Puri bhaaji sellers that he throw boiling oil on old man and girl intentionally)

पुरी भाजी विकणाऱ्या व्यक्तीचे वृद्धासोबत भांडण झाले. या दरम्यान सात वर्षांची मुलगी आणि वृद्ध व्यक्तीवर उकळते तेल फेकले गेले. सात वर्षांची चिमुकली आणि वृद्ध व्यक्ती या घटनेत भाजले तर सात वर्षीय लहान मुलीला सायन रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. भांडणाच्या रागातून ग्राहकावर विक्रेत्याने उकळते तेल फेकल्याचा आरोप करण्यात आलाय.

या प्रकरणी चुनाभट्टी पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला तर पोलिसांनी गांभीर्याने दखल न घेतल्याचाही आरोप पीडित कुटुंबाने केला आहे. दोघांवर उकळते तेल फेकणारा पुरी भाजी विक्रेता खुलेआम फिरत असल्याचाही दावा पीडित कुटुंब करत आहे.