MLA Vijay Shivtare : बापासाठी काळजाचा तुकडा सरसावला! आमदार शिवतारेंना लेकीने दान केली किडनी; बाप-लेकीच्या नात्याला महाराष्ट्र करतोय 'सलाम'

Vijay Shivtare Health Update Transplant : मुलगी आणि वडील यांच्यातील नातं हे जगातील सर्वात सुंदर, निस्वार्थी आणि प्रेमळ नात्यांपैकी एक मानलं जातं. आपल्या लेकीसाठी वडील आयुष्यभर कष्ट करतात, तिच्यावर चांगले संस्कार करतात, उत्तम शिक्षण देतात आणि तिच्या भविष्यासाठी स्वतःची प्रत्येक गोष्ट पणाला लावतात..अनेकदा असेही दिसून येते की, लेकीचा जीव आईपेक्षा वडिलांवर अधिक जडलेला असतो. या अनमोल नात्याचं एक हृदयस्पर्शी उदाहरण नुकतंच समोर आलं आहे. पुरंदरचे आमदार विजय शिवतारे (Vijay Shivtare) यांना त्यांच्या कन्या डॉ. ममता शिवतारे यांनी किडनी दान करून नवजीवन दिलं आहे..या घटनेमुळे बाप-लेकीच्या नात्याची ताकद आणि प्रेम पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून, संपूर्ण राज्यभर या प्रेरणादायी नात्याची चर्चा होत आहे..मुंबईत सोमवारी किडनी प्रत्यारोपणाची शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडली. रुग्णालय प्रशासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, शस्त्रक्रियेनंतर आमदार शिवतारे आणि त्यांची मुलगी डॉ. ममता शिवतारे या दोघांचीही प्रकृती सध्या स्थिर आहे..गेल्या काही दिवसांपासून आमदार शिवतारे किडनी निकामी झाल्यामुळे डायलिसिसवर होते. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली होती. अशा कठीण परिस्थितीत त्यांच्या आयुष्यात आशेचा किरण ठरत डॉ. ममता पुढे आल्या आणि त्यांनी किडनी दान करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला..विशेष म्हणजे, सुमारे पाच वर्षांपूर्वी आमदार शिवतारे यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्या वेळीही त्यांच्या मुलीनेच पुढाकार घेत त्यांना आधार दिला होता. आता पुन्हा एकदा त्यांनी वडिलांना नवजीवन देत कुटुंबीयांसह समाजालाही प्रेरणा दिली आहे..डॉ. ममता शिवतारे यांच्या या निर्णयामुळे त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत असून, अनेकजण त्यांना 'देवदूत' म्हणून संबोधत आहेत. एका लेकीचा हा त्याग केवळ कुटुंबापुरता मर्यादित न राहता संपूर्ण समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत आहे..आमदार शिवतारे यांची राजकीय कारकिर्दराजकीय कारकिर्दीबाबत बोलायचे झाल्यास, आमदार विजय शिवतारे हे शिवसेनेचे नेते असून ते 2009 आणि 2014 मध्ये पुरंदर विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आले होते. 2019 मध्ये त्यांना पराभव स्वीकारावा लागला असला, तरी 2024 मध्ये त्यांनी पुनरागमन करत विजय मिळवला. तसेच 2014 मध्ये महायुती सरकारमध्ये त्यांनी राज्यमंत्री पदाची जबाबदारीही सांभाळली होती.