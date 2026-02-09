मुंबई

Mumbai Fire: मुंबईतील १३ मजली इमारतीला आग, एका महिलेचा मृत्यू, तर...; घटनेचा थरारक व्हिडीओ व्हायरल

Vileparle Fire News: विलेपार्लेत एका निवासी इमारतीला भीषण आग लागल्याची घटना घडली. यामध्ये एका महिलेचा मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे.
Vileparle Fire

Vileparle Fire

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : विलेपार्ले (पूर्व) भागातील एका १३ मजली निवासी इमारतीला आज सकाळी भीषण आग लागल्याची दुर्दैवी घटना घडली. या आगीत एका ६३ वर्षीय वृद्ध महिलेचा मृत्यू झाला असून, एक महिला जखमी झाली आहे. या घटनेचा व्हिडीओ समोर आला आहे.

Loading content, please wait...
fire
Mumbai
Fire news
Video
fire brigade
video viral
fire case

Related Stories

No stories found.