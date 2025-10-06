Maharashtra Politics: गणेश नाईकांचं 'ते' विधान अन् 14 गावांचा एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राहण्याचा निर्णय

डोंबिवली : कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील तथा नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली 14 गावे निवडणुकीनंतर पालिकेतून वगळण्यात येतील असे वक्तव्य मंत्री गणेश नाईक यांनी पुन्हा केले. त्यांच्या या वक्तव्याने ग्रामस्थ मात्र नाराज झाल्याचे पहायला मिळत असून आपल्या समाजाचेच नेते अशी भूमिका घेत असतील तर काय म्हणावे असा प्रश्न ग्रामस्थांना पडला आहे. ग्रामस्थांनी त्यांच्या विधानाचा निषेध करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राहण्याचा ठाम निर्धार केला आहे. यामुळे आगामी पालिका निवडणुकीत 14 गावात भाजप विरुद्ध शिवसेना शिंदे गट व ग्रामस्थ असा कलगीतुरा रंगल्याचे पहायला मिळेल. .कल्याण ग्रामीण भागातील 14 गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश झाल्यानंतर मंत्री गणेश नाईक यांचा नवी मुंबईत 14 गावांना सामावून घेण्यास प्रखर विरोध दिसून येत आहे. आगामी महापालिका निवडणुकांनंतर 14 गाव नवी मुंबईतून वगळण्यात येतील असा निर्वाळा मंत्री नाईक यांनी नुकताच दिला आहे. त्यानंतर आता दुसऱ्यांदा नाईक यांचे तेच वक्तव 14 गावांवर आल्याने गावातील ग्रामस्थ नाराज झाले आहेत. गावातील नागरिकांनी त्याच्या विधानाचा निषेध केला आहे. तर भाजपाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांचे कौतुक केले आहे. मंत्री नाईक म्हणजे भाजपा नाही असे म्हणत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आम्हाला पाठिंबा असून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत राहण्याचा आमचा ठाम निर्धार असल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले..भारताला उपखंड का म्हणतात?.लोकसभा निवडणुकीआधी कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघातील 14 गावांचा नवी मुंबई महापालिकेत समावेश करण्यात आला आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात हा निर्णय घेण्यात आला. 14 गावांचा नवी मुंबई महानगरपालिकेत समावेशाचा जीआर निघाला असला तरी अद्याप गावांची दप्तरं महानगरपालिकेत जमा करण्यात आलेली नाहीत. निवडणुका जवळ आलेल्या असल्या तरी दप्तर जमा केलेली नसल्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये थोडे संभ्रमाचे वातावरण होते. पालिका निवडणुकीत नवी मुंबई महानगरपालिकेने प्रभाग रचना जाहीर करताना 14 गावांचा देखिल समावेश केला. यामुळे ग्रामस्थांना तसेच 14 गावं विकास समितीला आपले घोडे अखेर गंगेत न्हाले असेच वाटतं होते..मात्र मंत्री गणेश नाईक यांनी 14 गावांना नवी मुंबई महापालिकेत समाविष्ट करून घेण्यास विरोध दर्शविला आहे. निवडणुकीनंतर गाव पालिकेतून बाहेर काढण्यात येतील याविषयी त्यांनी दुसऱ्यांदा केलेल्या विधानानंतर गावांमधील नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. शनिवारी 14 गावातील नागरिकांनी माध्यमांसमोर येत मंत्री गणेश नाईक यांच्या विधानांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. 14 गाव समितीचे पदाधिकारी असलेले जीवन वालीलकर माध्यमांशी बोलताना म्हटले की, त्या वक्तव्याचा आम्ही जाहीर निषेध व्यक्त करतोय, एक समाजाचा नेता म्हणून आमच्यासाठी खूप खेदजनक दुःखदायक गोष्ट आहे. .आमच्या समाजाच्या नेत्याने आपल्याच समाजाच्या लोकांची विकास काम थांबविण्याचे काम केले आहे. याबद्दल सर्वात आधी त्यांचे अभिनंदन करतो. जे काम आमच्यासाठी मंत्री एकनाथ शिंदेनी केलं आहे ते आमच्यासाठी खूप मोठं आहे. आमच्या गावांच्या कामांना चालना देण्याचे काम नेहमी शिंदेनी केले आहे. भविष्यात ही 14 गाव एकनाथ शिंदेंसोबत राहणार असल्याचे वालीलकर यांनी सांगितले आहे. तर आमदार मंदा म्हात्रे यांचे आम्ही अभिनंदन करतोय, कि एक सामाजिक भान ठेवून आपल्या समाजातील लोकांचा विकास होतो हि बाब लक्षात घेऊन त्यांनी स्वतः भाजपात असून सुद्धा गणेश नाईक म्हणजे भाजपा नाही हि भूमिका घेतलेली आहे. 14 गावांना पाठिंबा दिला आहे त्याबद्दल आम्ही त्यांचे आभार व्यक्त करतोय असं वालीलकर यांनी माध्यमांशी बोलताना म्हटले आहे..Mumbai Police: मुंबईत २९ दिवस ड्रोन आणि कंदील उडवण्यावर बंदी; दिवाळीपूर्वी पोलीस अॅक्शन मोडवर! .14 गावांमध्ये आपला समाज असून सुद्धा मंत्री नाईक त्यांना का मागे ढकलत आहेत हे समजत नाही. निवडणुकीमध्ये 14 गावांमध्ये शिंदे यांची सत्ता येईल याची भीती त्यांना वाटत असेल. त्यामुळे ते ही राजनीती करत असावे. त्यांच्या या विधानामुळे 14 गावातील ग्रामस्थ मात्र नाराज आहेत हे मी सांगू इच्छितो असे म्हणाले.- सुखदेव पाटील, ग्रामस्थ.14 गावांविषयी चा जीआर निघून दीड वर्ष झालं. मंत्री नाईकांनीही त्याला हिरवा झेंडा दाखवला होता. मात्र गेल्या एका वर्षात असं काय झालं की 14 गावांना एवढा ते विरोध दर्शवीत आहेत. नक्की त्यांचा द्वेष हा कोणासाठी आहे अशी भूमिका यांनी मांडली.- विजय पाटील, ग्रामस्थ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.