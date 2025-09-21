Thane Crime: कविता म्हणताना टाळ्या वाजवल्या नाही, शिक्षिकेचा संताप अनावर, चिमुकल्याला मारहाण; Video Viral

मुंबई : गेल्या काही दिवसांपासून शालेय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण तसेच शिक्षकांपासून मारहाण, गैरवर्तन असे कित्येक व्हिडिओ समोर आले आहेत. अशातच आता उल्हासनगरमध्ये एका प्ले ग्रुपमधील शिक्षिकेने चिमुकल्या विद्यार्थ्याला शुल्लक कारणावरून मारल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. या घटनेमुळे पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून शिक्षिकेविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, उल्हासनगरमध्ये एका प्ले ग्रुप मध्ये शिकणाऱ्या चिमुकल्याने कविता म्हणताना टाळ्या वाजवल्या नाही, म्हणून शिक्षिकेने चिमुकल्याला मारहाण केल्याचा व्हिडिओ समोर आला आहे. शिक्षिका गायत्री पात्रा असे शिक्षिकेचे नाव असून या प्रकरणी विठ्ठलवाडी पोलिसांनी शिक्षिकेविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..Palghar Fire News: पालघरमध्ये अग्नितांडव! सफाळे बाजारपेठेत भडकली आग, ६ दुकानं जळून खाक.नेमके काय घडले?उल्हासनगर शहरातील कुर्ला कॅप परिसरातील एका प्ले ग्रुपमध्ये घटनेतील अडीच वर्षाचा चिमुकला शिक्षण घेत आहे. येथील गायत्री पात्र या शिक्षिकेने चिमुकल्या विद्यार्थ्याला कविता म्हणत टाळ्या वाजवायला सांगितले. मात्र विद्यार्थ्याने शिक्षिकेच्या म्हणण्याला काहीच प्रतिसाद दिला नाही. त्या रागात शिक्षिकेने चिडून चिमुकल्याला मारहाण केली. एकच वेळ नव्हे तर दोन-तीन वेळा या शिक्षिकेने मुलाच्या कानाखाली मारले. यामुळे चिमुकला विद्यार्थी घाबरून गेला..दरम्यान, प्ले ग्रुप मधील या शिक्षिकेचा हा सर्व प्रकार मोबाईल मध्ये चित्रीत झाला आहे. त्यानंतर हा व्हिडिओ चिमुकल्याच्या पालकांनी पाहिला असता त्यांनी शिक्षिकेविरोधकात संताप व्यक्त केला. तसेच तातडीने पालकांनी विठ्ठलवाडी पोलीस ठाण्यात गायत्री पात्रा या शिक्षकेविरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर पोलिसांनी अल्पवयीन मुलांच्या काळजी आणि संरक्षण कायद्याअंतर्गत शिक्षकेवर गुन्हा दाखल केला आहे..Navi Mumbai Crime: 17 वर्षीय मुलीचा लग्नास नकार, व्यक्ती संतापला, रागात घरात घुसला अन्...; नको ते घडलं! .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.