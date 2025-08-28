उत्कर्षाचा पहिला वाढदिवस साजरा झाला अन् केक कापल्यानंतर अवघ्या 5 मिनिटांतच कोसळली इमारत; विरारमधील दुर्घटनेत आतापर्यंत 15 जणांचा मृत्यू

Virar Building Collapse : मुंबईजवळील विरार येथे झालेल्या भीषण दुर्घटनेत आतापर्यंत १५ जणांचा मृत्यू झाला आहे. अपघाताला ३० तासांहून अधिक वेळ लोटूनही बचावकार्य सुरूच आहे. एनडीआरएफच्या (NDRF) पाचव्या बटालियनच्या दोन तुकड्या, वसई-विरार महानगरपालिका आणि स्थानिक पोलिस रात्र-दिवस जीवाची पर्वा न करता ढिगाऱ्यात अडकलेल्यांना वाचवण्यासाठी कार्यरत आहेत..वाढदिवसानंतर अवघ्या पाच मिनिटांत कोसळली इमारतविरार (पूर्व) येथील विजय नगर भागात जॉयल कुटुंब आपल्या चिमुकली उत्कर्षाचा पहिला वाढदिवस साजरा करत होते. घर सजवण्यात आले होते, केक कापण्यात आला आणि आनंदाचे हे क्षण कॅमेऱ्यात टिपून नातेवाईकांनाही पाठवले गेले..परंतु, या आनंदी क्षणांनंतर अवघ्या पाच मिनिटांतच रमाबाई अपार्टमेंटचा मागील भाग कोसळून शेजारच्या चाळीवर आदळला. या दुर्घटनेत चिमुकली उत्कर्षा आणि तिची आई आरोही जॉयल यांचा मृत्यू झाला, तर वडील ओंकार जॉयल अजूनही बेपत्ता आहेत..स्थानिकांचा धाडसी प्रयत्नएनडीआरएफची टीम घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच स्थानिक नागरिकांनी धैर्य दाखवत ढिगाऱ्यातून सात जणांना वाचवले. यापैकी काहींना किरकोळ दुखापती झाल्या असून त्यांच्यावर विरार आणि नालासोपारा येथील रुग्णालयांत उपचार सुरू आहेत..बेकायदेशीर बांधकामांमुळे जीव धोक्यातवसई-विरार परिसरात बेकायदेशीर इमारतींचे जाळे पसरले असून या निष्काळजीपणामुळे वारंवार दुर्घटना घडत आहेत. ही घटना नवी नाही; अवघ्या १५ दिवसांपूर्वी एका अनधिकृत बांधकामात काचेचा स्लॅब पडून दोन कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यामुळे स्थानिक प्रशासनाच्या निष्काळजी वृत्तीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..बांधकाम व्यावसायिकाविरुद्ध गुन्हा दाखलया दुर्घटनेप्रकरणी विरार पोलिसांनी बांधकाम व्यावसायिक नितल गोपीनाथ साने आणि जमीन मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना कायद्याच्या कलम ५२, ५३, ५४ तसेच भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) कलम १०५ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप कोणालाही अटक करण्यात आलेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.