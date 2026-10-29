मुंबई

Virar Crime: विरारमध्ये बहिणीसह २ भावांचे मृतदेह आढळल्यानं खळबळ, मोबाईलमध्ये मृत्यूआधीचा व्हिडीओ; धक्कादायक कारण समोर

Virar Crime News: मुंबईतील विरार परिसरात धक्कादायक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका घरात तीन भाऊ-बहिणींचा मृतदेह आढळल्याचे समोर आले आहे.
Virar Crime

Virar Crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबईतील विरार परिसरात खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका घरात एकाच कुटुंबातील तीन भाऊ-बहिणींचा मृतदेह आढळल्याचे समोर आले आहे. हे मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळले असून या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

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