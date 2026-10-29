Virar Crime: विरारमध्ये बहिणीसह २ भावांचे मृतदेह आढळल्यानं खळबळ, मोबाईलमध्ये मृत्यूआधीचा व्हिडीओ; धक्कादायक कारण समोर

मुंबई : मुंबईतील विरार परिसरात खळबळजनक घटना घडल्याचे समोर आले आहे. एका घरात एकाच कुटुंबातील तीन भाऊ-बहिणींचा मृतदेह आढळल्याचे समोर आले आहे. हे मृतदेह संशयास्पद स्थितीत आढळले असून या धक्कादायक घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, विरार पश्चिम येथे ग्लोबल सिटी परिसरातील के ३ अव्हेन्यू इमारतीत ही घटना घडली आहे. भाडे तत्वावर राहणाऱ्या एका घरात बहिण भावांचा मृतदेह आढळून आला आहे. या मृतांमध्ये दोन भाऊ आणि एका बहिणीचा समावेश आहे. या तिघांनी विषप्राशन करून आत्महत्या केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र, मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले असून, या घटनेचा अधिक तपास पोलिसांकडून केला जात आहे..मुंबई-काशीदचा दोन तासांचा प्रवास लांबणीवर! लाटांच्या तडाख्यात रोरो जेट्टी उद्ध्वस्थ; ब्रेक वॉटर बंधारा फुटल्याने काम ठप्प .नेमके काय घडले?विरार पश्चिम येथे ग्लोबल सिटी परिसरातील के ३ अव्हेन्यू इमारतीत दोन भाऊ आणि एक बहीण भाडेतत्वावर राहतात. या भावंडांपैकी एकाला कर्करोगासारखा गंभीर आजार असून हे कुटुंब आर्थिक अडचणींचा सामना करत होते. ही घटना तेव्हा उघडकीस आली जेव्हा, बंद घरातून दुर्गंधी येऊ लागल्याने स्थानिकांनी बोळींज पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली..यादरम्यान, बोळींज पोलिसांनी घटनास्थळी तातडीने धाव घेत घराचा बंद दरवाजा उघडला, यावेळी तिघांचे संशयास्पद मृतदेह आढळून आले. पोलिसांनी तिन्ही मृतदेह ताब्यात घेऊन पुढील अहवालासाठी शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. सध्या या प्रकारणी अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली असून शवविच्छेदनाचे अहवाल आल्यानंतर मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, अशी माहिती पोलिसांनी दिली आहे..Mumbai News: मुंबईत अनधिकृत शाळांचे आव्हान कायम! १६४ पैकी केवळ नऊ शाळा बंद; ७० व्यवस्थापनांची न्यायालयात धाव.पोलीस तपासात एक व्हिडिओ समोरया घटनेप्रकरणी पोलिसांकडून तपास केला जात असताना, मृत्यूपूर्वी एका भावंडाने आपल्या मोबाईलवर एक व्हिडिओ रेकॉर्ड केल्याचे उघडकीस आणले आहे. या व्हिडिओमधून आत्महत्येचा उल्लेख असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.