Virar News : वाहतूक पोलिसांच्या तत्परतेमुळे शालेय विद्यार्थ्यांचा अपघात टळला!

विरार : विरार पूर्व-पश्चिमला जोडणाऱ्या उड्डाणपुलावर आज सकाळी एक गंभीर अपघात टळला. चंदनसार रोडकडून विरार पश्चिमकडे जाणाऱ्या एका खाजगी मॅजिक वाहनात अचानक बॅटरीचे शॉर्टसर्किट होऊन मोठ्या प्रमाणात धूर निघू लागला. त्या वाहनात शालेय विद्यार्थी बसलेले असल्याने काही क्षण तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते मात्र, घटनास्थळी कर्तव्यावर असलेल्या वाहतूक पोलिस पोलिस हवालदार कैलास कोकाटे आणि पोलिस शिपाई सुभाष जाधव यांनी वेळेत धाव घेत तत्परतेने विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढले, त्यामुळे मोठा अपघात टळला. वाहतूक पोलिसांच्या या सर्तकतेचे आणि धाडसाचे नागरिकांकडून मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे.Sand Theft : अनधिकृत उत्पन्नापुढे सर्व काही अलबेल! वाळु उपशाला परवानगी मिळण्यापूर्वीच नव्या जोमाने गोदावरी पोखरण्यास सुरुवात!!.या घटनेतून स्पष्ट होते की वाहतूक पोलीसांचे तत्पर आणि सतर्कपणे केलेले काम विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी किती महत्त्वाचे आहे. अशा तत्परतेमुळे मोठा अपघात टळला आणि स्थानिक नागरिकांमध्ये पोलीस प्रशासनावर विश्वास अधिक बळकट झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.