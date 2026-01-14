मुंबई

BMC Election: मुंबईतील मतदारांसाठी अलर्ट! मतदानाचे तास कमी केले; नेमकी वेळ काय? वाचा सविस्तर...

BMC Election Voting Time News: मुंबई महानगरपालिका निवडणूक १५ जानेवारीला पार पडणार आहे. मतदानाचे तास कमी केले आहेत. यामुळे गर्दी वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणूक १५ जानेवारी रोजी होणार आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. मुंबईतील १ कोटींहून अधिक मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. मतदानाचा वेळ एक तासाने कमी केल्यामुळे, मुंबईतील अनेक मतदान केंद्रांवर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिकेत सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे.

