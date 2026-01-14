BMC Election: मुंबईतील मतदारांसाठी अलर्ट! मतदानाचे तास कमी केले; नेमकी वेळ काय? वाचा सविस्तर...

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) निवडणूक १५ जानेवारी रोजी होणार आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. मुंबईतील १ कोटींहून अधिक मतदार मतदानाचा हक्क बजावतील. मतदानाचा वेळ एक तासाने कमी केल्यामुळे, मुंबईतील अनेक मतदान केंद्रांवर गर्दी होण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिकेत सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत मतदान होणार आहे. .निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, मुंबईसह सर्व २९ नगरपालिकांसाठी ही मतदानाची वेळ आहे. मुंबई महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी आणि निवडणूक अधिकाऱ्यांनी हे स्पष्ट केले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत मतदान झाले होते. मुंबई महानगरपालिकेने महानगरपालिका मुख्यालयात निवडणूक तयारीची माहिती दिली. महानगरपालिका आयुक्त भूषण गगराणी, अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अश्विनी जोशी, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी (कोकण विभाग) फारोग मुकादम आणि इतर महानगरपालिका अधिकारी यावेळी उपस्थित होते..Mumbai: मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची सूचना! १४ जानेवारी ते १७ जानेवारीपर्यंत वाहतूक निर्बंध लागू; कुठे आणि पर्यायी मार्ग काय? जाणून घ्या....राज्य निवडणूक आयोगाच्या सर्व मार्गदर्शक सूचनांनुसार निवडणूक प्रक्रिया राबविली जात आहे. मतदान केंद्रांवर मूलभूत सुविधा, मतदारांसाठी आवश्यक सुविधा, अपंग आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष व्यवस्था, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि रॅम्पची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे. मुंबईत एकूण १ कोटी ३ लाख ४४ हजार ३१५ मतदार आहेत. त्यापैकी ५५ लाख १६ हजार ७०७ पुरुष मतदार आणि ४८ लाख २६ हजार ५०९ महिला मतदार आणि १ हजार ९९ इतर मतदार आहेत..२ हजार २७८ ठिकाणी १० हजार २३१ मतदान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. या मतदान केंद्रांवर सकाळी ७:३० ते सायंकाळी ५:३० वाजेपर्यंत मतदान होईल. गगरानी म्हणाल्या की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीदरम्यान दुपारनंतर अनेक मतदान केंद्रांवर गर्दी होती. महानगरपालिका निवडणुकीतही अशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे..BMC Election 2026: महापालिका निवडणुकीचा वाहतुकीवर परिणाम! हजाराहून अधिक बस करणार इलेक्शन ड्युटी; प्रवासी सेवा कोलमडणार.मुंबईत एकूण १ लाख ६८ हजार डुप्लिकेट मतदार आहेत. आतापर्यंत ४८,६२८ लोकांनी दोनदा मतदान न करण्याचे हमीपत्र भरले आहे आणि दुसऱ्या मतदान केंद्राची माहिती देखील दिली आहे. उर्वरित डुप्लिकेट मतदार मतदान केंद्रावर पोहोचताच, जर त्यांचे नाव मतदार यादीत डुप्लिकेट असल्याचे आढळले तर त्यांचे दोन पुरावे तपासले जातील आणि त्याच ठिकाणी मतदान केल्याचे हमीपत्र देखील त्यांच्याकडून घेतले जाईल. तथापि, उर्वरित डुप्लिकेट मतदारांची संख्या लक्षात घेता, त्यांना रोखण्याचे आव्हान महानगरपालिकेसमोर असेल..स्लिपांचे वाटप केले जात आहे. त्यामध्ये नाव, पत्ता, मतदार यादीतील विभाग क्रमांक, मतदान केंद्राचे नाव आणि खोली क्रमांक अशी महत्त्वाची माहिती असते. नियोजनानुसार, १२ जानेवारीपर्यंत अंदाजे ६ दशलक्ष मतदार माहिती स्लिप घरोघरी वाटण्यात आल्या, ज्यामुळे मुंबईतील प्रत्येक पात्र मतदारापर्यंत मतदार माहिती स्लिप वेळेवर आणि निर्धारित वेळेत पोहोचतील याची खात्री झाली..बीएमसी निवडणुकीत एकूण अंतिम उमेदवार- १,७०० (पुरुष - ८२२, महिला - ८७८)मतदान केंद्र श्रेणीसरकारी इमारतीबंद जागा: २,३८२अर्ध-बंद जागा: ८७९खुल्या जागा: १,१४३.Premium|BMC Election : 'लाडक्या बहिणी'च ठरवणार मुंबईचं भविष्य! .सहकारी गृहनिर्माण संस्थाबंद जागा: १८१अर्ध-बंद जागा: ३१२खुल्या जागा: २०९खाजगी इमारतीबंद जागा: २,६९३अर्ध-बंद जागा: १,३८५खुल्या जागा: १,०४७.पिंक और सखी पोलिंग स्टेशनप्रत्येक प्रभागात किमान एक गुलाबी/सखी मतदान केंद्र उभारले जाईल, ज्याचे व्यवस्थापन फक्त महिला करतील. अशा मतदान केंद्रांवरील सर्व निवडणूक कर्मचारी, पोलीस आणि सुरक्षा कर्मचारी, महिला असतील. परंतु प्रत्येक प्रभागात गुलाबी रंगाच्या साहित्याचा वापर करून किमान एक मॉडेल मतदान केंद्र उभारले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.