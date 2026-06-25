Maharashtra Legislative Council: ‘तुमच्या दहा पटीने ओरडू शकतो’; कर्जमाफीच्या चर्चेत बच्चू कडू-दरेकर आमनेसामने, सभापतींना करावी लागली मध्यस्थी

मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विधान परिषदेत चर्चा होत असताना, शिवसेनेचे आमदार बच्चू कडू आणि भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात उपस्थित असतानाच, हा वाद सुरू झाला आणि त्यामुळे काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. अखेर अध्यक्षांना मध्यस्थी करून दोन्ही नेत्यांना शांत केले..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.नियम २६० अन्वये मांडलेल्या प्रस्तावावर सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील उत्तर देत होते. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्नावर ते सरकारची बाजू मांडत असतानाच, बच्चू कडू यांनी त्यांच्या उत्तरावर आक्षेप घेतला. ‘‘आम्ही मांडलेल्या प्रश्नांवर आणि सूचनांवर योग्य उत्तरे आली पाहिजेत, परंतु ती तुमच्याकडून मिळणार नाहीत असे दिसत आहे,’’ असा टोला त्यांनी लगावला. .मंत्र्यांचे भाषण सुरू असतानाच कडू यांनी टिपणी केल्यामुळे दरेकर संतापले आणि त्यांनी कडू यांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेतला. मुख्यमंत्री बोलत असतानाही कडू यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. सहकारमंत्र्यांच्या भाषणावेळीही असाच प्रकार झाल्याने मात्र त्यांनी कडू यांचा चांगलाच समाचार घेतला. सभागृहाची प्रथा, परंपरा मोडण्याचे काम बच्चू कडू करत असल्याची टीका दरेकर यांनी केली. मंत्री उत्तर देत असताना, त्यांना मध्येच काही बोलणे योग्य नाही, असे म्हणताना, ‘‘तुम्हाला खरंच उत्तरे पाहिजेत की केवळ दिखावा करायचा आहे,’’ असा प्रश्न दरेकरांनी उपस्थित केला. .त्यावर कडू आक्रमक झाले आणि ‘मी काही इथे नवीन आलेलो नाही,’ असे खडेबोल सुनावले. त्यामुळे दरेकर अधिकच भडकले. ‘‘तुम्ही आमच्यावर ओरडू नका, तुमच्या दहा पटीने जास्त मी ओरडू शकतो; तुमच्या स्टाईलने किंवा दादागिरीवर हे सभागृह चालणार नाही,’’ या शब्दांत त्यांनी कडू यांना सुनावले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सभापतींची तंबी अन् सभागृह शांत...सभागृहात सत्ताधारी पक्षाचे आमदार भांडत असल्याचे पाहून विरोधकांसह अध्यक्ष राम शिंदेही अवाक झाले. ज्येष्ठ मंत्री उत्तर देत असताना मध्येच उठून प्रतिप्रश्न विचारणे अत्यंत चुकीचे आहे, असे सांगत ‘‘सभागृहात कोणीही उठून उभे राहणे किंवा नियम क्रॉस करणे योग्य नाही; मला कोणावरही कारवाई करण्याची वेळ येऊ देऊ नका, याची सर्वांनी गांभीर्याने दखल घ्यावी,’’ अशा कडक शब्दांत सभापतींनी तंबी दिली. त्यांच्या या दमबाजीनंतर सभागृहात मात्र शांतता पसरल्याचे पाहायला मिळाले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.