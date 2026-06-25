मुंबई

Maharashtra Legislative Council: ‘तुमच्या दहा पटीने ओरडू शकतो’; कर्जमाफीच्या चर्चेत बच्चू कडू-दरेकर आमनेसामने, सभापतींना करावी लागली मध्यस्थी

Maharashtra farm loan waiver debate controversy: कर्जमाफीवरील चर्चेत विधान परिषदेत गोंधळ; बच्चू कडू-दरेकर यांच्यात शाब्दिक चकमक वाढली, मुख्यमंत्र्यांसमोरच सभागृहात तणावाचे वातावरण
Maharashtra Council Witnesses Dramatic Showdown as Bachchu Kadu, Pravin Darekar Lock Horns

Maharashtra Council Witnesses Dramatic Showdown as Bachchu Kadu, Pravin Darekar Lock Horns

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीवरून विधान परिषदेत चर्चा होत असताना, शिवसेनेचे आमदार बच्चू कडू आणि भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगला. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सभागृहात उपस्थित असतानाच, हा वाद सुरू झाला आणि त्यामुळे काही काळ गोंधळ निर्माण झाला. अखेर अध्यक्षांना मध्यस्थी करून दोन्ही नेत्यांना शांत केले.

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