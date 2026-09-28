अंबरनाथ, बदलापूरवर पाणीकपातीचे संकट गडद; उल्हास नदी सर्वाधिक गढूळ, ३७० 'एनटीयू'वर प्रमाण

मोहिनी जाधव बदलापूर : उल्हास नदीच्या पाण्यात गेल्या १० वर्षातील सर्वाधिक गढूळपणा आढळून आल्याने अंबरनाथ, बदलापूरच्या वितरणाचे संकट पुन्हा गडद झाले आहे. बदलापूर पश्चिमेकडील बरेज रोड येथील जलशुद्धीकरण केंद्रात केलेल्या तपासणीत नदीच्या पाण्याची गढूळता तब्बल ३७० एनटीयू (नेफलोमेट्रिक टर्विडिटी युनिट) वर पोहोचल्याचे आढळले. पावसाळ्यात साधारणपणे १५० ते २०० एनटीयू असणारे हे प्रमाण यंदा मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने पाणीउपसा आणि शुद्धीकरण प्रक्रियेवर मोठा ताण आला आहे..बदलापूर आणि अंबरनाथ या शहरांची एकत्रित पाण्याची गरज सुमारे १४० एमएलडी आहे. मात्र, नदीतील गढूळतेमुळे सध्या केवळ १०५ ते ११० एमएलडी पुरवठा होत आहे. त्यामुळे उपलब्ध पाणी आणि मागणीमध्ये मोठी तफावत निर्माण झाली आहे. परिस्थिती अशीच कायम राहिल्यास नागरिकांना आवश्यकतेनुसार एक दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा पर्याय विचाराधीन असल्याची माहिती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने दिली..Ramesh Mhatre: रमेश म्हात्रेंना सुप्रीम कोर्टाचा झटका! डॉक्टर मारहाण प्रकरणात जामीन रद्द, पुन्हा कोठडीत रवानगी.काळजी घेण्याचे आवाहननळाद्वारे येणारे पाणी गढूळ असल्यास ते थेट पिण्यासाठी वापरू नये. पाणी उकळून आणि गाळून पिण्यासाठी वापरावे, असे आवाहन प्राधिकरणाने केले आहे..गढूळतेचे कारण शोधणारउल्हास नदी माथेरानच्या डोंगररांगांत उगम पावून कर्जत, वांगणीमार्गे बदलापूर परिसरातून वाहते. कर्जत तालुक्यात नदीकाठावर सुरू असलेले डोंगर खोदकाम किंवा अन्य प्रकारचे खोदकाम गढूळता वाढण्यामागे कारणीभूत असण्याची शक्यता प्राधिकरणाने व्यक्त केली आहे. खोदकामातील माती आणि अतिसूक्ष्म कण पावसाच्या पाण्यासोबत नदीत वाहून आल्याने गढूळता वाढली असावी, असा प्राथमिक अंदाज आहे.गढूळतेचे नेमके कारण शोधण्यासाठी संभाव्य खोदकामांचा शोध २ घेण्याची मागणी प्राधिकरणाने पाटबंधारे विभागाकडे केली आहे. विभागाकडून याबाबत पाहणी केली जात असून, कारण स्पष्ट झाल्यानंतर त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे..'आई, चपाती-भाजी बनवून ठेव...' कुटुंबाशी झालेल्या संवादानंतर भाविनच्या मृत्यूची बातमी.पावसाळ्यातील सरासरीपेक्षा दुप्पट प्रमाणपावसाळ्यात उल्हास नदीच्या पाण्यात गाळ मिसळल्याने गढूळतेचे प्रमाण वाढते. मात्र, हे प्रमाण साधारणपणे १५० ते २०० एनटीयूच्या आसपास असते. यंदा ते थेट ३७० एनटीयूवर पोहोचल्याने गेल्या १० वर्षांतील सर्वाधिक गढूळता नोंदवली गेली आहे. त्यामुळे यंदा प्रथमच उल्हास नदीच्या पाण्याच्या गढूळतेने शुद्धीकरण यंत्रणेसमोर मोठे आव्हान उभे केले आहे..दोन पंप निकामीगढूळ पाण्यामुळे जलशुद्धीकरण केंद्रातील पंपांवरही मोठा ताण येत आहे. त्यातील दोन पंप निकामी झाल्याने उर्वरित पंपांवर अतिरिक्त भार पडला आहे. त्यातच विविध ठिकाणी जलवाहिन्यांमधील गळती, जुन्या आणि गंजलेल्या वाहिन्यांमुळे उपलब्ध पाण्याचेही नुकसान होते. गढूळता पूर्णपणे कमी होत नसल्याने काही भागांत नळाद्वारे गढूळ पाणी मिळत असल्याच्या तक्रारी आहेत..गेल्या काही दिवसांपासून नळाला येणाऱ्या पाण्यात गढूळपणा स्पष्टपणे जाणवत आहे. आता पाण्याचा रंगही गडद लालसर दिसत असल्याने ते थेट पिण्यासाठी वापरण्याची भीती वाटते.- सागर कलशेट्टी, नागरिक, बदलापूर.यंदा मोठ्या प्रमाणात गढूळता आढळल्याने पाणीउपसा आणि शुद्धीकरण प्रक्रियेवर मोठा ताण आला आहे. परिस्थिती कायम राहिल्यास आवश्यकतेनुसार एक दिवसाआड पाणीपुरवठाकरण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.- सुरेश खाद्री, उपअभियंता, मजीप्रा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.