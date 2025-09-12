Mumbai News: मंत्रालयाजवळ पाण्याच्या पाईपलाईनमध्ये गळती, वाहतूक कोंडीचा सामना, बेस्ट मार्गात बदल

मुंबई : मुंबई शहरात चर्चगेट येथील मंत्रालय इमारतीच्या समोर पाण्याच्या पाईपलाईनमध्ये गळती झाल्याची घटना घडली. यामुळे परिसरात मोठी वाहतूक कोंडी झाली असून जल बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्तीसाठी पथके घटनास्थळी तैनात केली आहेत. या घटनेचा व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून यामध्ये गाड्या पाण्याखाली असलेल्या रस्त्यांवरून जाताना दिसत आहेत..नागरी अधिकाऱ्यांच्या मते, चर्चगेट येथील मंत्रालय इमारतीच्या मॅडम कामा रोडवर ६०० मिमी लांबीच्या पाण्याच्या पाईपलाईनमध्ये गळती झाली आहे. येथील दुरुस्ती सुलभ करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी प्रभावित भागात पाणीपुरवठा तात्काळ बंद केला. दरम्यान सध्या पुनर्संचयित करण्याचे काम सक्रियपणे सुरू आहे, असे सहाय्यक अभियंता (जल बांधकाम) अंकिता धोपटे यांनी सांगितले..Navi Mumbai Airport: प्रतीक्षा संपली, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उद्घाटनासाठी सज्ज, 'या' महिन्यात होणार उद्घाटन.मुंबई मंत्रालयासमोर अचानक झालेल्या फुटीमुळे पाणीपुरवठा विस्कळीत झालाच असून रस्त्याचेही नुकसान होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. परिणामी मंत्रालय आणि लगतच्या व्यावसायिक क्षेत्रांकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना आणि कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना चिंता निर्माण झाली. तसेच या ठिकाणी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) बॅरिकेड्स लावले असून आणि अपघात टाळण्यासाठी येथील वाहतूक वळवली असून रस्त्याच्या पॅचवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात आहे..बेस्ट मार्गात बदलगळती आणि रस्त्याच्या कामाच्या पार्श्वभूमीवर, बेस्ट अधिकाऱ्यांनी मंत्रालय परिसरात सेवा देणाऱ्या अनेक बस मार्गांसाठी वळवण्याची घोषणा केली. बॅकबे आणि मंत्रालयादरम्यान धावणाऱ्या १२१ आणि १३८ मार्गांवर चालणाऱ्या बसेस आता पूर्वेकडे जाण्यापूर्वी राजगुरू चौक, बॅरिस्टर रजनी पटेल मार्ग, जमनालाल बजाज मार्ग आणि नेताजी सुभाषचंद्र बोस रोड मार्गे वळवल्या जातील..पुस्तके नेहमी चौकोनी आकारात का असतात? .त्याचप्रमाणे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी) ते मंत्रालयाकडे जाणाऱ्या बसेस, ज्यामध्ये ५, ८, १५, ८२, ८७, ८९ आणि १२६ मार्गांचा समावेश आहे, त्यांचे मार्गही बदलण्यात आले आहेत. या बसेस आता नेताजी सुभाषचंद्र बोस रोडवरून उजवीकडे वळून मंत्रालय चेकपॉईंटवर पोहोचतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.