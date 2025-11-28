Mumbai Water Supply: मुंबईत १ आणि २ डिसेंबरला पाणी संकट! 'या' भागात पाणीपुरवठा विस्कळीत राहणार; तुमचा परिसर यादीत आहे का?

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) १ आणि २ डिसेंबर रोजी मुंबईतील अनेक भागात पाणीपुरवठा खंडित होण्याबाबत अलर्ट जारी केला आहे. लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी बीएमसीने बाधित भागांची यादी देखील जारी केली आहे. अधिकृत निवेदनानुसार, घाटकोपर पूर्वेतील छेडा नगर जंक्शन येथे अमर महाल भूमिगत बोगदा शाफ्ट (१ आणि २) जवळील विद्यमान ३,००० मिमी मुख्य पाण्याच्या पाईपलाईनला २,५०० मिमी व्यासाची पाण्याची पाईपलाईन जोडली जाईल. यामुळे, पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होईल..बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) गुरुवारी जाहीर केले की, शहरातील पाण्याच्या पाईपलाईनवर आवश्यक देखभालीचे काम केले जाईल. यामुळे १ आणि २ डिसेंबर रोजी शहरातील अनेक भागात पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होईल. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की देखभालीचे काम सोमवार, १ डिसेंबर २०२५ रोजी सकाळी १० वाजता सुरू होईल. मंगळवार, २ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी ४ वाजेपर्यंत एकूण ३० तास चालेल. काळात काही भागात पाण्याचा दाब कमी असेल. तर काही भागात पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद राहील. लोकांना आधीच पुरेसे पाणी साठवण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे. बीएमसीने जनतेला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे..Mumbai News: घरांच्या मालमत्ता करमाफीचा आर्थिक फटका, पाणीपट्टीही बंद; महापालिकेला २०० कोटींचा तोटा! .कोणते क्षेत्र प्रभावित आहेत?'अ' प्रभाग, बीएचआर पाणी साठा पुरवठा क्षेत्र:सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, पी. डी'मेलो रोड, रामगड झोपडपट्टी, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, नेव्हल डॉकयार्ड, जीपीओ जंक्शन ते रीगल सिनेमा जंक्शन, शहीद भगतसिंग रोड परिसर समाविष्ट आहे. या भागात १ डिसेंबर रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल. २ डिसेंबर रोजी पाणीपुरवठा होणार नाही..'ब' प्रभाग, वाडी बंदर, डोंगरी अ आणि ब, बीपीटी क्षेत्र, बाबुल टँक क्षेत्र -ज्यामध्ये नंदलाल जानी रोड, उमर खाडी, नूरबाग चिंचबंदर, सॅम्युअल मोहम्मद उमर, कोइलाल रोड, काझी सय्यद, नवरोजी टेकडी हे भाग समाविष्ट आहेत. १ डिसेंबर रोजी या भागात पाण्याचा दाब कमी असेल, तर २ डिसेंबर रोजी काही भागात पाणीपुरवठा बंद राहील..'क' वॉर्ड, बाबुल टँक आणि मुंबई सेंट्रल परिसर:इब्राहिम रहिमतुल्ला रोड, मौलाना शौकत अली रोड, ब्रिगेडियर उस्मान रोड, निजाम रोड, किका आणि बापुगोहल्ला येथील विविध मार्गांचा समावेश आहे. २ डिसेंबर रोजी या भागात पाणीपुरवठा बंद राहील..'ई' वॉर्डनासबिट, मुंबई सेंट्रल, बाबुल टँक, एफ साउथ, डॉकयार्ड रोड, हाथीबाग, बीपीटी, रे रोड, माउंट रोड, जेजे हॉस्पिटल पुरवठा क्षेत्र. या भागात १ डिसेंबर रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होईल. २ डिसेंबर रोजी पाणीपुरवठा होणार नाही..Mumbai News: मुंबईकरांसाठी नवी मोकळी जागा! ५०० एकर सरकारी जमीन अतिक्रमणमुक्त करणार; राज्य सरकारची दमदार घोषणा.‘एफ’ उत्तर वॉर्डशेव (पश्चिम आणि पूर्व), वडाळा पूर्व, दादर पूर्व आणि पश्चिम, कोरबा मिठागर, प्रतीक्षा नगर, शास्त्री नगर, न्यू कफ परेड, रोली हाय लेव्हल टँक, सीजीएस सेंट्रल एम्प्लॉई कॉलनी. १ डिसेंबर रोजी या भागात पाण्याचा दाब कमी असेल. तर २ डिसेंबर रोजी काही भागात पाणीपुरवठा बंद राहील..‘एफ’ दक्षिण वॉर्डअभ्युदय नगर, हॉस्पिटल - केईएम, टाटा, एमजीएम, वाडिया, शिवडी, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट क्षेत्र, नया गाव, परळ, कलावाडी. १ डिसेंबर रोजी या भागात पाण्याचा दाब कमी असेल, तर २ डिसेंबर रोजी पाणीपुरवठा बंद राहील..‘एल’ वॉर्डकुर्ला पूर्व क्षेत्र - नवीन टिळक नगर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, साबळे नगर, संतोषिमाता नगर, क्रांती नगर यासह. १ डिसेंबर रोजी काही भागात पाणीपुरवठा बंद राहील आणि २ डिसेंबर रोजी पाण्याचा दाब बंद राहील..‘एम पूर्व’ वॉर्डलल्लूभाई कंपाउंड, कमला रमण नगर, वाशी नाका, भाभा अणु संशोधन केंद्र, न्यू भारत नगर, रफिक नगर, मांडला, पद्मा नगर. १ डिसेंबर रोजी काही भागात पाणीपुरवठा होणार नाही. २ डिसेंबर रोजी पाण्याचा दाब कमी असेल. त्याचप्रमाणे, ‘एम पश्चिम’ वॉर्ड: चेंबूर कॅम्प, मैत्री पार्क, सुभाष नगर, लाल डोंगर, वाशी गाव, अंबापाडा, भक्ती पार्क, एमएमआरसी बिल्डिंग्ज, टिळक नगर, मुकुंद नगर येथे १ डिसेंबर रोजी काही भागात पाणीपुरवठा होणार नाही. २ डिसेंबर रोजी कमी दाबाने पाणीपुरवठा केला जाईल..Mumbai News: ज्वालामुखी उद्रेकाचा मुंबईशी संबंध नाही! वायुप्रदूषणावरून उच्च न्यायालयाचा संताप.‘एन’ वॉर्डविद्याविहार पूर्व, चित्तरंजन नगर, पंत नगर, घाटकोपर पूर्व आणि पश्चिम, गरोडिया नगर, लक्ष्मी नगर, रमाबाई नगर, विक्रोळी गाव, गोदरेज ट्रीज परिसर, १ डिसेंबर रोजी काही भागात पाणीपुरवठा होणार नाही, तर २ डिसेंबर रोजी दाबाने पाणीपुरवठा केला जाईल. 'एस' वॉर्ड: नाहूर पूर्व, भांडुप पूर्व, कांजूर पूर्व, टागोर नगर, कन्नमवार नगर, विक्रोळी पूर्व येथे १ डिसेंबर रोजी पाणीपुरवठा खंडित राहील. २ डिसेंबर रोजी पाण्याचा दाब कमी असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.