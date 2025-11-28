मुंबई

Mumbai Water Supply: मुंबईत १ आणि २ डिसेंबरला पाणी संकट! 'या' भागात पाणीपुरवठा विस्कळीत राहणार; तुमचा परिसर यादीत आहे का?

Mumbai Water Supply Cut: महानगरपालिकेने मुंबईत पाणीपुरवठा खंडित होण्याबाबत अलर्ट जारी केला आहे. याबाबत बीएमसीने बाधित भागांची यादी देखील जारी केली आहे.
मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने (बीएमसी) १ आणि २ डिसेंबर रोजी मुंबईतील अनेक भागात पाणीपुरवठा खंडित होण्याबाबत अलर्ट जारी केला आहे. लोकांची गैरसोय टाळण्यासाठी बीएमसीने बाधित भागांची यादी देखील जारी केली आहे. अधिकृत निवेदनानुसार, घाटकोपर पूर्वेतील छेडा नगर जंक्शन येथे अमर महाल भूमिगत बोगदा शाफ्ट (१ आणि २) जवळील विद्यमान ३,००० मिमी मुख्य पाण्याच्या पाईपलाईनला २,५०० मिमी व्यासाची पाण्याची पाईपलाईन जोडली जाईल. यामुळे, पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होईल.

