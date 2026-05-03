उष्णतेत नागरिकांना मोठा फटका! मुंबईत ६ प्रभागांमध्ये ३० तास पाणीपुरवठा बंद; कोणत्या आणि कधी? वाचा यादी...

मुंबई : ऐन उन्हाळ्यात मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. कारण अनेक भागांमध्ये तब्बल ३० तास पाणीपुरवठा खंडित होणार आहे. महानगरपालिकेने वडाळ्यातील अमर महल ते प्रतीक्षा नगरपर्यंत नवीन जलवाहिनी टाकण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी, काही प्रभागांमध्ये, विशेषतः येत्या मंगळवार आणि बुधवार, ५ आणि ६ मे रोजी ३० तासांची पाणी कपात लागू केली जाईल. महानगरपालिकेच्या एम/पूर्व आणि एम/पश्चिम प्रभागांमध्येही व्यत्यय येण्याची शक्यता आहे..उत्तर मुंबईतील माटुंगा, सायन आणि वडाळा; दक्षिण मुंबईतील परळ आणि शिवडी, 'एल' प्रभागातील कुर्ला आणि साकी नाका, पूर्व मुंबईतील गोवंडी आणि मानखुर्द; पश्चिम मुंबईतील चेंबूर; आणि 'एन' प्रभागातील घाटकोपर, विक्रोळी आणि विद्याविहार या भागातील पाणीपुरवठा खंडित राहणार आहे. हा संपूर्ण पाणीपुरवठा खंडित होण्याचा कालावधी मंगळवार, ५ मे रोजी सकाळी १०:०० वाजल्यापासून ते बुधवार, ६ मे रोजी दुपारी ४:०० वाजेपर्यंत असेल..मुंबई महानगरपालिकेने वडाळा येथील अमर महल ते प्रतीक्षा नगरपर्यंत एका नवीन बोगद्याचे बांधकाम सुरू केले आहे. हा नवीन बोगदा परळ-ट्रॉम्बे जलाशयाला जोडला जाईल. याव्यतिरिक्त, हा बोगदा तुर्भे येथील उच्चस्तरीय जलाशयापर्यंत वाढवला जाईल. या प्रकल्पात १,८०० मिमी व्यासाच्या बोगद्याच्या बांधकामासह इतर संबंधित कामांचा समावेश आहे..महानगरपालिकेने जनतेला आवाहन केले आहे की , या बोगद्याच्या बांधकामात मदत करण्यासाठी तुर्भे येथील उच्चस्तरीय आणि निम्नस्तरीय जलाशयांमधील पाणीपुरवठा तात्पुरता खंडित केला जाईल. हे काम ३० तासांत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. त्यानंतर पाणीपुरवठा पुन्हा सुरू केला जाईल. त्यामुळे, महानगरपालिकेने रहिवाशांना आगाऊ पुरेसा पाणीसाठा करून ठेवण्याचा आणि या काळात पाण्याचा जपून वापर करण्याचा सल्ला दिला आहे..कोणत्या प्रभागात पुरवठा बंद होणार?एफ/उत्तर प्रभाग : प्रतीक्षा नगर, शास्त्री नगर, संजय गांधी नगर, शांती नगर, एचएम रोड, केडी गायकवाड नगर, वडाळा ट्रक टर्मिनस, न्यू कफ परेड, अल्मेडा कॉम्प्लेक्स, सायन पूर्व आणि पश्चिम..एफ/दक्षिण वॉर्डःडॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मार्ग, दिनशॉ पेटीट मार्ग, परमार गुरुजी मार्ग, गोखले मार्ग, दादासाहेब फाळके मार्ग, गोविंदजी केनी मार्ग, जेरबाई वाडिया मार्ग, बीजे देवरूखकर मार्ग, सेंट पॉल मार्ग, सेंट झेवियर मार्ग, खाशाबाजी मार्ग, खाशाबा मार्ग, जी पल्ले मार्ग, जी. दोंदे मार्ग, विठ्ठल चव्हाण मार्ग, जगन्नाथ भातणकर मार्ग, बाटलीवाला गल्ली, शिरोडकर मार्ग, चिवडा गल्ली, साने गुरुजी मार्ग, आनंद मालवणकर मार्ग, गॅस कंपनी गल्ली..एल वॉर्डःसाबळे नगर, संतोषी माता नगर, क्रांती नगर, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, न्यू टिळक नगर, कुरेशी नगर, हिल रोड, ताडी पेठ, मुक्ता देवी रोड, गावदेवी मंडळ, पंचशील नगर, नेहरू नगर, शिवसृष्टी रोड, नाईक नगर, मदर केप रोड, मदर केप रोड, पूर्वेकडील डेअरी. रोड, नवरे बाग, कामगार नगर, हनुमान नगर, पोलीस कॉलनी, कुर्ला कारशेड, रेल्वे कॉलनी, तक्षशिला नगर, चाफे गली, राहुल नगर, एव्हरर्ड नगर, पान बाजार, त्रिमूर्ती रोड, व्ही.एन. पुरव रोड, उमरवाडी रोड, अली दादा स्ट्रीट, स्वदेशी मिल चाळ, चुनाभट्टी गेट, म्हाडा कॉलनी, समर्थ नगर.