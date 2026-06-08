Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली

मुंबई : मुंबईतील तलाव आणि धरणे आधीच कमी पाणी पातळीशी झुंजत आहेत. त्यामुळे बीएमसीने शहरभर पाणी कपात लागू केली आहे. केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने नवीन नियमांची "कठोर आणि निवडक" अंमलबजावणी केल्याच्या निषेधार्थ मुंबई वॉटर टँकर्स असोसिएशनने अनिश्चित काळासाठी संपाची घोषणा केली आहे. असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, विहीर चालकांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा आणि मोठ्या दंडांमुळे त्यांचा ८० वर्षांचा व्यवसाय आता पूर्णपणे संकटात सापडला आहे. .या संपामुळे मुंबईतील प्रमुख बांधकाम प्रकल्प, झोपडपट्ट्या, हॉटेल्स आणि बीएमसी रुग्णालयांच्या पाणीपुरवठ्यावर गंभीर परिणाम होईल. या गंभीर पाणीटंचाईवरून विरोधी पक्षांनी सध्याच्या महायुती सरकारवर जोरदार टीका सुरू केली आहे. शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर जोरदार हल्ला चढवला आहे. मुंबईत १० टक्के पाणी कपात होत असताना, काही भागांतील जमिनीवरील परिस्थिती खूपच गंभीर आहे, असे त्यांनी लिहिले आहे..Mumbai: मुंबईतील विहार तलावाला पौर्तुगीजकालीन इतिहास, पावणेचारशे वर्षांपूर्वीचे अवशेष अजूनही जिवंत.त्यांनी थेट भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) धोरणांना जबाबदार धरले आणि म्हटले की, जर भाजप सरकारने २०२२ मध्ये त्यांचा खारपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प रद्द केला नसता, तर तो २०२५ पर्यंत कार्यान्वित झाला असता आणि आज मुंबईकरांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागला नसता. ठाकरे यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाकडे तातडीने हस्तक्षेप करून हे नियम शिथिल करण्याची मागणी केली आहे..या पाणीटंचाईच्या काळात, मुंबईची दुसरी सर्वात मोठी जीवनवाहिनी असलेल्या बेस्ट बस सेवेतही एक मोठे संकट निर्माण झाले आहे. बेस्टच्या परिवहन आणि वीज विभागांची सतत खालावत चाललेली प्रशासकीय आणि आर्थिक स्थिती, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची थकबाकी न मिळाल्यामुळे कामगारांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. बेस्टच्या बारा वेगवेगळ्या कामगार संघटनांनी एक 'कृती समिती' स्थापन केली आहे..Navi Mumbai: नवी मुंबईत वीज संकट! नागरिक मध्यरात्री रस्त्यावर; महिला अंथरून घेऊन पोहोचली महावितरण कार्यालयात.प्रशासनाला आपल्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी १८ जूनची अंतिम मुदत दिली आहे. समितीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर निर्धारित वेळेत ठोस तोडगा निघाला नाही, तर संपूर्ण मुंबईत बेस्ट बसचा अनिश्चित काळासाठी संप पुकारला जाईल. या दुहेरी प्रशासकीय संकटात मुंबई निसर्गाच्या प्रकोपाचाही सामना करत आहे. साधारणपणे १० जूनपर्यंत मुंबईत दाखल होणारा मान्सून ८ जूननंतरही सक्रिय झालेला नाही, परिणामी आर्द्रता आणि तापमानात घट झालेली नाही..प्रशासकीय आघाडीवर परिस्थिती हाताळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक महत्त्वाची बैठक घेतली. बेस्ट बस डेपोचे आधुनिकीकरण आणि पुनर्विकास लक्षात घेता, कोणतेही धोरण तयार करताना सर्वसामान्य जनतेचे हित आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. बेस्टला या संकटातून बाहेर काढणे ही केवळ एका संस्थेची जबाबदारी नसून राज्य सरकार आणि बीएमसीची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.