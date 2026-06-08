मुंबई

Mumbai Strike: टँकर चालकांचा संप, बेस्टचाही आंदोलनाचा इशारा, उष्णतेचा तडाखा... मुंबईकरांवर ट्रिपल संकट; चिंता वाढली

BEST strike Mumbai: पाण्याच्या टँकरच्या अनिश्चित संपामुळे सर्वत्र संताप पसरला आहे. बेस्टनेही रस्ता रोकोचा इशारा दिला आहे. उष्णता वाढली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी खारपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पावरून भाजपवर निशाणा साधला आहे.
BEST Bus and Tanker drivers strike

BEST Bus and Tanker drivers strike

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईतील तलाव आणि धरणे आधीच कमी पाणी पातळीशी झुंजत आहेत. त्यामुळे बीएमसीने शहरभर पाणी कपात लागू केली आहे. केंद्रीय भूजल प्राधिकरणाने नवीन नियमांची "कठोर आणि निवडक" अंमलबजावणी केल्याच्या निषेधार्थ मुंबई वॉटर टँकर्स असोसिएशनने अनिश्चित काळासाठी संपाची घोषणा केली आहे. असोसिएशनचे म्हणणे आहे की, विहीर चालकांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा आणि मोठ्या दंडांमुळे त्यांचा ८० वर्षांचा व्यवसाय आता पूर्णपणे संकटात सापडला आहे.

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