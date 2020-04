आम्ही मदत करू शकत नाही, तुम्हीच त्यांना डॉक्टरकडे घेऊन जा; पनवेलच्या आयुक्तांचा धक्कादायक सल्ला

नवी मुंबई : पनवेल महानगरपालिका प्रशासनाचा बेजबाबदारपणा खारघर येथे राहणाऱ्या हजारो नागरिकांच्या जीवावर उठला आहे. स्वप्नपूर्ती सोसायटीत राहणाऱ्या केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचा एका जावान कोरोना सदृश्य लक्षणांमुळे रविवारी रात्री उशिरा अत्यवस्थ झाला होता. या जवानाला मदत मिळावी म्हणून त्याची पत्नी आणि शेजाऱ्यांनी पनवेल पालिका आणि नवी मुंबई पोलिसांकडे मदत मागितली, परंतु त्यावेळी पालिका आणि पोलीस मदत पोहचवण्यात अपयशी ठरले. विशेष म्हणजे आता आम्ही मदत करु शकणार नाही तुम्ही स्वतःच त्यांना डॉक्टरांकडे घेऊन जा असा चमत्कारीक सल्ला महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी दिला. आयुक्तांच्या या अजब सल्ल्याने नागरिकांनी संताप व्यक्त केला. मुंबईतील महत्वाच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा काय बोलले आयुक्त

महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांना जवानाच्या शेजाऱ्याने फोन केल्यावर सर्व हकीगत ऐकत घेत देशमुख यांनी मदत करण्यासाठी आत्ता रुग्णवाहीका उपलब्ध नसल्याचे सांगितले. तसेच तुम्हीच आता त्या अत्यवस्थ जवानाला कसेतरी करून डॉक्टरकडे घेऊन जा असा अजब सल्ला दिला. मदतीऐवजी सल्ला दिल्याचे ऐकल्यावर शेजाऱ्यांनी देशमुख यांना शब्दांची लाखोळी वाहिली. तेव्हा तुम्ही एका आयुक्ताशी बोलत आहात, नशिब मी तरी तुमचा फोन उचलला अशा शब्दात देशमुख यांनी शेजाऱ्यांना जाणीव करून दिली. पूढे शेजारी काही बोलण्याआधीच देशमुख यांनी काही ऐकूण घेता फोन कट केला. आमच्या समोरच्या घरात राहणारे सीआयएसएफचे जवान कोरोनासदृश्य लक्षणांमुळे अत्यवस्थ झाले होते. त्याच्या पत्नीने घाबरून आमचा दार ठोठावल्यावर आम्ही मदतीसाठी धावलो. माझ्या पतीने रात्री आयुक्त गणेश देशमुख आणि पोलिसांकडे मदत मागितली. पण कोणत्याच सरकारी यंत्रणेने आम्हाला सहकार्य केले नाही. सद्या कोरोनामुळे युद्धाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सांगतात. पण अशा युद्धाच्या परिस्थितीत त्यांचेच सरकारी अधिकारी जनतेला मदत करत नसतील तर लोकांनी काय करायचे.

कृष्णाली सावंत, स्वप्नपूर्ती सोसायटीतील रहीवाशी.

