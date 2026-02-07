Mumbai Weather: सकाळी गारवा, दुपारी ऊन... मुंबईत तापमानात बदल, पुढील ३ दिवस कडाक्याचा इशारा; कारण काय?

मुंबई : फेब्रुवारी महिना सुरु होताच राज्यातील तापमानात वाढ होत असून उकाडा चांगलाच जाणवू लागला आहे. सकाळच्या वेळेत काहीसा गारवा असला तरीही दुपारच्या वेळेत कडाक्याच्या उन्हामुळे नागरिकांच्या अंगाची लाही-लाही होत आहे. मुंबईवर देखील उष्णतेच्या लाटेचे परिणाम जाणवू लागले आहेत. मात्र सातत्याने तापमानात बदल का होत आहे? तसेच मुंबईत अचानक उष्णता का वाढत आहे, याचे कारण समोर आले आहे. .गेल्या काही दिवसांत सांताक्रूझ वेधशाळेत कमाल तापमान ३५.१ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचले आहे, जे सामान्यपेक्षा सुमारे ४.२ अंश सेल्सिअस जास्त आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत मुंबईत उष्णतेची लाट कायम राहण्याची अपेक्षा आहे..Panvel Mayor: पनवेल महापालिकेला मिळणार पहिला आगरी समाजाचा महापौर, 'या' उमेदवाराचा अर्ज दाखल.सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर भारतातील मैदानी भागात निर्माण झालेल्या पश्चिमी डिस्टर्बेंसमुळे हंगामी अँटी-चक्रीवादळ राजस्थानमध्ये त्याच्या नेहमीच्या स्थितीवरून सरकले आहे. ज्यामुळे उत्तर मध्य महाराष्ट्र, उत्तर गुजरात आणि दक्षिण राजस्थानला लागून असलेल्या भागात वाऱ्याच्या पद्धतींमध्ये बदल झाला आहे. यामुळे मुंबईत पूर्वेकडून येणाऱ्या वाऱ्यांवर याचा परिणाम दिसून येत आहे..त्याचबरोबर, रात्री जमिनीवरील वारे सक्रिय होतात आणि सकाळ आणि दुपारपर्यंत टिकून राहतात. अँटी-चक्रीवादळाच्या बदलत्या स्थितीमुळे वाऱ्याचा नमुना बदलला असल्याचे दिसत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून दुपारी २ नंतर समुद्री वारे वाहत आहेत, ज्यामुळे तापमान ३५ अंश सेल्सिअसपेक्षा जास्त वाढले आहे. पुढील काही दिवस ही परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे..BMC महापौरपदाच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंची शिवसेना उमेदवार उभा करणार का? उत्तर देत किशोरी पेडणेकरांचे मोठे राजकीय संकेत.दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) मते, पुढील दोन दिवस वायव्य भारतातील किमान तापमानात कोणताही बदल होणार नाही. मध्य भारतातही पुढील दोन दिवस कोणतेही बदल होण्याची शक्यता नाही. मात्र त्यानंतर, पुढील तीन दिवसांत किमान तापमानात २-३ अंश सेल्सिअसने वाढ होऊ शकते. यामुळे मुंबईकरांना उकाड्याचा सामना करावा लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.