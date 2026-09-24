Mumbai Rain: परतीचा पाऊस मुंबईला झोडपणार! 'या' भागात वादळी पावसाची शक्यता, हवामान विभागाचा नवा अंदाज

मुंबई : राज्यभरात मुसळधार पावसाने पुन्हा हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. राज्यातील विविध भागांत पाऊस बरसत असून नागरिकांना उन्हापासून दिलासा मिळत आहे.अशातच आता हवामान विभागाने पावसाबाबत नवा अंदाज जारी केला आहे. ज्यामध्ये पूर्व घाटात जोरदार वादळी पावसाचे वातावरण निर्माण झाले असून मुंबई शहरासह उपनगरात वादळी पावसाची शक्यता असल्याचे म्हटले आहे. .हवामान विभागाने जारी केलेल्या अंदाजानुसार, पावसाने परतीची वाट धरली असून महाराष्ट्रातील अनेक भागात सरी कोसळत आहेत. पूर्व घाटात जोरदार वादळी पावसाची निर्मिती झाली असून माथेरान-लोणावळा पट्ट्यात मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. त्याचबरोबर मुंबईतही ढगाळ वातावरण निर्माण झाले असून बदलापूर-अंबरनाथ-डोंबिवली-कल्याण-नवी मुंबई या भागांतही संध्याकाळपर्यंत वादळी पावसाची शक्यता आहे..Mumbai News: गणेश विसर्जनाला मोठी गर्दी होणार! मुंबईतील महत्त्वाचे रस्ते वाहतुकीसाठी बंद, मेट्रो सेवेतही बदल; वाचा सविस्तर .राज्यातील २१ जिल्ह्यांना पावसाचा अलर्टराज्यातील विविध भागांत जोरदार पाऊस बरसत असून शुक्रवार (ता. २५) महाराष्ट्रातील २१ जिल्ह्यांना अलर्ट देण्यात आला आहे. यामध्ये भंडारा, चंद्रपूर, गोंदिया जळगाव, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर, धाराशिव, अकोला, अमरावती, बुलढाणा, गडचिरोली, नागपूर, वर्धा, वाशिम, यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश आहे..Palghar News : पालघर रिलीफ रुग्णालय राड्यात पुढे काय? सहा जणांचा जामीन अर्ज, दोन दिवसांचा युक्तिवाद आणि......सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.