Mumbai Rain: ऑगस्टअखेर हवामानात बदल! राज्यातील 'या' जिल्ह्यांना मुसळधारेचा इशारा, हवामान विभागाकडून नवी अपडेट

मुंबई : काही दिवस विश्रांती घेतल्यांनंतर पावसाने पुन्हा हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात पावसाची रिमझिम सुरु असून बहुतांश भागात सध्या पावसाचा जोर कमी झाला असल्याचे दिसून येत आहे. ज्यामुळे पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. अशातच हवामान विभागाने पावसाबाबत नवी अपडेट जारी केली आहे. .हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे, ज्यामुळे पूर्व विदर्भातील हवामानात काहीसा बदल होण्याची शक्यता आहे. या हवामानाच्या बदलामुळे गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याचा अंदाज असून, दोन्ही जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..Kalyan Accident: मद्यधुंद चालकाचा धुमाकूळ! कल्याणमध्ये टँकरच्या धडकेत 5 जखमी; दोन रिक्षांसह सात-आठ दुचाकींना धडक.त्याचबरोबर पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत काही ठिकाणी हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. मात्र, काही भागात दमट, उष्ण आणि कोरडे हवामान राहणार असल्याचे हवामान विभागाने म्हटले आहे..'या' भागात पावसाच्या हलक्या सरी कोसळणारहवामान विभागाने धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक आणि नाशिक घाटमाथा परिसरात पावसाच्या हलक्या ते मध्यम सरी कोसळण्याची शक्यता वर्तवली आहे. तथापि, पुढील चार ते पाच दिवस ही परिस्थिती कायम राहण्याची शक्यता आहे. तसेच अहिल्यानगर, पुणे, पुणे घाटमाथा, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतही पावसाच्या हलक्या सरी कोसळण्याचा अंदाज आहे..High Court: मोठी बातमी! न्यायालयाची लिपिक टंकलेखन परीक्षा रद्द, मुंबई हायकोर्टाचा निर्णय.मराठवाड्यात तुरळक सरींची शक्यतामराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड आणि धाराशिव येथे हलक्या पावसाची शक्यता आहे. तर हिंगोली, नांदेड आणि लातूरमध्ये वादळी वाऱ्यासह हलक्या पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे. तसेच या जिल्ह्यांत ढगाळ वातावरण राहू शकते, असे सांगण्यात आले आहे..विदर्भातील ‘या’ जिल्ह्यांना अलर्टविदर्भातील गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांत मुसळधार पावसाची शक्यता असून या जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तर अकोला, अमरावती, बुलढाणा, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळमध्ये कोणताही अलर्ट देण्यात आला नसल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.