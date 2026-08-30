मुंबई

Mumbai Rain: ऑगस्टअखेर हवामानात बदल! राज्यातील 'या' जिल्ह्यांना मुसळधारेचा इशारा, हवामान विभागाकडून नवी अपडेट

Maharashtra Weather Update: हवामान विभागाकडून पावसाबाबत नवी अपडेट जारी करण्यात आली आहे. यामध्ये काही जिल्ह्यांना मुसळधारेचा इशारा देण्यात आला आहे.
Maharashtra Rain Alert

Maharashtra Rain Alert

ESakal

Mansi Khambe
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मुंबई : काही दिवस विश्रांती घेतल्यांनंतर पावसाने पुन्हा हजेरी लावण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यात पावसाची रिमझिम सुरु असून बहुतांश भागात सध्या पावसाचा जोर कमी झाला असल्याचे दिसून येत आहे. ज्यामुळे पावसाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेतकऱ्यांच्या चिंतेत आणखी भर पडली आहे. अशातच हवामान विभागाने पावसाबाबत नवी अपडेट जारी केली आहे.

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