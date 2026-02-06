Mumbai Local: मुंबई लोकल प्रवाशांसाठी महत्वाची बातमी! 'या' मार्गावरील सेवा तब्बल तीन महिने विस्कळीत राहणार; का आणि कोणत्या?

मुंबई : पश्चिम उपनगरीय रेल्वे नेटवर्कमध्ये आणखी एक मोठा बदल होणार आहे. पाचव्या आणि सहाव्या मार्गाचे बांधकाम सुलभ करण्यासाठी गोरेगाव ते छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस दरम्यानच्या लोकल ट्रेन सेवा सुमारे तीन महिन्यांसाठी बंद ठेवल्या जाऊ शकतात. या ब्लॉकमध्ये विशेषतः दुसऱ्या टप्प्यातील सर्वात गुंतागुंतीच्या विभागांपैकी एक असलेल्या वांद्रे-खार उड्डाणपुलाचे पाडणे आणि पुनर्बांधणीचा समावेश असेल. .हे काम पश्चिम रेल्वे मुंबई मध्य-बोरिवली सहाव्या मार्ग प्रकल्पाचा भाग म्हणून करत आहे. प्रकल्पाची किंमत ₹९६४.८४ कोटी आहे. सध्या भौतिक प्रगती ७०% आहे. हा प्रकल्प डिसेंबर २०२७ मध्ये पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. पहिल्या टप्प्यात, खार-गोरेगाव, गोरेगाव-कांदिवली आणि कांदिवली-बोरिवली हे विभाग आधीच कार्यान्वित झाले आहेत. आता दुसऱ्या टप्प्यात, मुंबई सेंट्रल-खार (१३.३३ किमी) विभागाचे काम सुरू होईल..BMC: दोन्ही शिवसेना शेजारी? ठाकरेंच्या कार्यालयातील ३० टक्के जागा काँग्रेसला.ज्यामध्ये माहीम आणि सांताक्रूझ दरम्यान गहाळ झालेली पाचवी लाईन लिंक समाविष्ट आहे. या टप्प्यात, वांद्रे-खार उड्डाणपुलाचे पुनर्बांधणी प्रस्तावित आहे, ज्यासाठी दीर्घ वाहतूक आणि पॉवर ब्लॉकची आवश्यकता असेल. रेल्वे सूत्रांनुसार, उड्डाणपुलासाठी वाहतूक कार्यादेश प्रक्रिया नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सुरू झाली. सहा महिन्यांचा ब्लॉक मंजूर करण्यात आला होता. परंतु लांब ब्लॉक कमी करण्यासाठी काम पुन्हा सुरू करण्यात आले आणि एकूण तीन महिन्यांचा कालावधी मान्य करण्यात आला..हा एक महत्त्वाचा प्रकल्प आहे जो रेल्वे हाताळणी क्षमता वाढविण्यात खूप मदत करेल. आमच्या आदरणीय प्रवाशांना कमीत कमी गैरसोय होईल अशा प्रकारे त्याच्या अंमलबजावणीचे नियोजन करण्यासाठी सध्या बरेच काम सुरू आहे. काम सुरू होण्याची तारीख निश्चित केलेली नाही, परंतु प्रवाशांना कमीत कमी गैरसोय व्हावी यासाठी तपशीलवार नियोजन करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.- विनीत अभिषेक, सीपीआरओ, पश्चिम रेल्वे.Ola-Uber Strike: ओला-उबर चालकांनी संप पुकारला! मनमानी भाडेवाढीविरोधात रस्त्यावर उतरणार; पण कधी? जाणून घ्या....रेल्वेने स्पष्ट केले आहे की गोरेगाव-सीएसएमटी विभागात प्रस्तावित ब्लॉक दरम्यान वाहतूक कमी केली जाईल. याचा विशेषतः हार्बर आणि मेन लाईन सेवांवर परिणाम होईल, कारण या टप्प्यात वांद्रे आणि मुंबई सेंट्रल यार्डमध्ये रीमॉडेलिंग, कट-अँड-कनेक्शन आणि सिग्नलिंग सिस्टम रिव्हर्सल करणे आवश्यक आहे. तथापि, या काळात वांद्रे आणि सीएसएमटी दरम्यान सेवा सुरू राहतील. या मार्गावर गोरेगाव आणि सीएसएमटी दरम्यान एकूण ८८ लोकल ट्रेन सेवा आहेत आणि वांद्रे आणि सीएसएमटी दरम्यान १०६ आहेत..जमीन संपादन देखील एक मोठे आव्हान आहे. महालक्ष्मी-लोअर परळमधील शक्ती मिलच्या ८८,५७३ चौरस मीटर जमिनीबाबतचा खटला सध्या ताब्यात आहे. दरम्यान, वांद्रे पूर्वेतील गरीब नगरमधील १५५ प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी एमएमआरडीएवर आहे. रेल्वे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, भविष्यातील क्षमता वाढवण्यासाठी ही तात्पुरती गैरसोय आवश्यक आहे..Ladki Bahin Yojana लाभापासून वंचित राहिलेल्या महिलांसाठी आनंदाची बातमी! खात्यात 4500 रुपये जमा होणार, एकनाथ शिंदेची मोठी घोषणा .चर्चगेट-बोरिवली आणि पुढे सीएसएमटीपर्यंतच्या लोकल सेवा अधिक सुरळीत होतील आणि गर्दी कमी होईल आणि चर्चगेट-बोरिवली-विरार दरम्यानच्या सेवा देखील वाढतील. प्रवाशांनी तीन महिन्यांच्या कठीण कालावधीसाठी तयार राहावे. पश्चिम रेल्वेने वांद्रे पूर्वेकडे जाणाऱ्या पाचव्या मार्गाचे काम खूप पूर्वी पूर्ण केले होते, परंतु तत्कालीन राजकारण्यांनी स्थानिक रहिवाशांच्या विरोधामुळे ती मार्ग कार्यान्वित झाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.