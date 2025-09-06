गणेशभक्तांनो निश्चिंत व्हा! गणरायाला निरोप देण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर लाखोंचा जनसागर, मुंबई लोकलने आखली विशेष रणनीती

मुंबई : राज्यभरात अनंत चतुर्थीच्या दिवशी गणपतीचे विसर्जन होत असून मुंबईत मोठ्या थाटामाटात गणरायाचे विसर्जन सोहळा पार पडत आहे. सकाळपासून गणेश मूर्ती विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली असून आतापर्यंत ७०००हून अधिक गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले आहे. .मुंबईतील लालबागचा राजा, चिंतामणी, मुंबईचा राजा अशा अनेक मूर्तींचे विसर्जनाचा वेग वाढत असताना भाविकांचाही ओघ मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. श्रींचे विसर्जन सोहळा पाहण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर नागरिकांची मोठी गर्दी जमली आहे. यामुळे चर्नी रोड स्थानकावर गर्दी होत असलताचे दिसून येत आहे..भक्तीपासून ते व्यापारापर्यंत... गणपती विसर्जन अर्थव्यवस्थेचे आर्थिक इंजिन कसे बनते? वाचा ₹४५,००० कोटींच्या अर्थप्रवाहाची जादू!.दरम्यान, गिरगाव चौपाटी येथे येण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने मुंबईतील चर्नी रोड स्थानकावर गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विशेष उपाययोजना आणि गाड्यांचे वेळापत्रक आखले आहे. तसेच अनंत चतुर्दशीला विसर्जनासाठी गिरगाव चौपाटीवर येणाऱ्या भक्तांच्या गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी चर्नी रोड स्थानकावर २५० हून अधिक आरपीएफ आणि जीआरपी कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत..लोकल वेळेत बदलअनंत चतुर्दशीनिमित्त चर्नी रोड येथील लोकल ट्रेनच्या वेळेत बदल केले आहेत. शनिवारी, चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल दरम्यानच्या सर्व स्थानकांवर संध्याकाळी ५ ते रात्री ८.३० वाजेपर्यंत सर्व जलद लोकल थांबतील. चर्नी रोड स्थानकावर प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वर सायंकाळी ५ ते रात्री ११.३० वाजेपर्यंत धीम्या लोकल थांबणार नाहीत..लोक अदालतमध्ये कोणत्या प्रकरणांची सुनावणी होते? .त्याचबरोबर शनिवार ६ सप्टेंबर २०२५ रोजी चर्चगेट आणि मुंबा सेंट्रल स्टेशन दरम्यान सर्व स्थानकांवर फास्ट अप लोकल ट्रेन संध्याकाळी ५:०० ते रात्री १०:३० पर्यंत थांबतील. तर प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ आणि ३ वर येणाऱ्या आणि जाणाऱ्या प्रवाशांची गर्दी टाळण्यासाठी संध्याकाळी ५:०० ते रात्री १०:३० पर्यंत सर्व अप स्लो लोकल ट्रेनना चर्नी रोड स्टेशनवर प्लॅटफॉर्म क्रमांक २ वर थांबा दिला जाणार नाही, असे रेल्वे प्रशासनाने म्हटले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.