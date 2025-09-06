मुंबई

गणेशभक्तांनो निश्चिंत व्हा! गणरायाला निरोप देण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर लाखोंचा जनसागर, मुंबई लोकलने आखली विशेष रणनीती

Mumbai Local: मुंबईत श्रींचे विसर्जन सोहळा पाहण्यासाठी गिरगाव चौपाटीवर नागरिकांची मोठी गर्दी जमली आहे. यामुळे गर्दीचे व्यवस्थापन करण्यासाठी विशेष उपाययोजना आणि गाड्यांचे वेळापत्रक आखले आहे.
Mumbai Local Update

Mumbai Local Update

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : राज्यभरात अनंत चतुर्थीच्या दिवशी गणपतीचे विसर्जन होत असून मुंबईत मोठ्या थाटामाटात गणरायाचे विसर्जन सोहळा पार पडत आहे. सकाळपासून गणेश मूर्ती विसर्जन मिरवणुकीला सुरुवात झाली असून आतापर्यंत ७०००हून अधिक गणेश मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Local Train
Mumbai Local Train
Western Railway
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com