मुंबई

Western Railway: पश्चिम रेल्वेचा नवा उपक्रम! मुंबईच्या 'या' स्टेशनवर देशातील पहिले को-वर्किंग स्पेस सुरू, एका तासाचे दर किती?

Mumbai Western Railway Co-Working Space: पश्चिम रेल्वेने मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्टेशनवर देशातील पहिले स्टेशन-आधारित को-वर्किंग स्पेस सुरू केले आहे. त्याचे दरही घोषित केले आहेत.
Mumbai Western Railway Co-Working Space

Mumbai Western Railway Co-Working Space

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आणि भाडे-व्यतिरिक्त महसूल वाढवण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने एक नवीन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकावर देशातील पहिले स्टेशन-आधारित को-वर्किंग स्पेस सुरू करण्यात आले आहे. या अत्याधुनिक डिजिटल लाउंज आणि को-वर्किंग सुविधेचा उद्देश प्रवाशांना त्यांच्या ट्रेनची वाट पाहत असताना आरामदायी आणि व्यावसायिक वातावरणात काम करण्याचा पर्याय प्रदान करणे आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Western Railway
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com