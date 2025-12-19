Western Railway: पश्चिम रेल्वेचा नवा उपक्रम! मुंबईच्या 'या' स्टेशनवर देशातील पहिले को-वर्किंग स्पेस सुरू, एका तासाचे दर किती?

मुंबई : प्रवाशांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी आणि भाडे-व्यतिरिक्त महसूल वाढवण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने एक नवीन आणि नाविन्यपूर्ण उपक्रम हाती घेतला आहे. मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकावर देशातील पहिले स्टेशन-आधारित को-वर्किंग स्पेस सुरू करण्यात आले आहे. या अत्याधुनिक डिजिटल लाउंज आणि को-वर्किंग सुविधेचा उद्देश प्रवाशांना त्यांच्या ट्रेनची वाट पाहत असताना आरामदायी आणि व्यावसायिक वातावरणात काम करण्याचा पर्याय प्रदान करणे आहे. .को-वर्किंग स्पेस स्टेशन परिसरात विकसित करण्यात आली आहे आणि सुमारे १,७०० चौरस फूट पसरलेली आहे. पूर्णपणे वातानुकूलित सुविधेत एकूण ५८ आसने बसू शकतात. प्रवाशांसाठी आधुनिक आणि आरामदायी वर्कस्टेशन्स तयार करण्यात आली आहेत. ज्यामुळे ते कोणत्याही अडथळ्याशिवाय त्यांच्या कामावर लक्ष केंद्रित करू शकतात. को-वर्किंग स्पेसमध्ये रिक्लाइनर खुर्च्या, हाय-स्पीड वाय-फाय, भरपूर मोबाइल आणि लॅपटॉप चार्जिंग पॉइंट्स, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग सुविधा आणि स्वतंत्र बैठक कक्ष यांचा समावेश आहे..Railway Rules: कन्फर्म सीटसाठी रेल्वेचे जेवण घ्यावेच लागणार; रेल्वेची नवी कमाईची युक्ती, पण प्रवाशांमध्ये नाराजी.प्रवाशांच्या सोयीसाठी चहा आणि कॉफी शॉप्स आणि आधुनिक, स्वच्छ वॉशरूमसारख्या रिफ्रेशमेंट सुविधा देखील तयार करण्यात आल्या आहेत. रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा सुविधा रेल्वे स्थानकांना केवळ प्रवासाचे ठिकाण म्हणून नव्हे तर बहुउपयोगी जागा म्हणून विकसित करण्याच्या दिशेने एक पाऊल आहे. हे वैशिष्ट्य विशेषतः व्यावसायिक प्रवासी, व्यावसायिक आणि राजधानी आणि वंदे भारत सारख्या प्रीमियम ट्रेनमध्ये प्रवास करणाऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल..दीर्घ प्रतीक्षा किंवा प्रवास वेळ यापुढे वेळेचा अपव्यय राहणार नाही, तर कामाची उत्पादकता वाढवण्याची संधी असेल. पश्चिम रेल्वेच्या मते, या को-वर्किंग स्पेसचा वापर करण्यासाठी पहिल्या तासासाठी ₹२०० शुल्क आकारले जाईल. त्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त तासासाठी ₹१५० शुल्क आकारले जाईल. रेल्वेला आशा आहे की या उपक्रमामुळे प्रवाशांना आधुनिक सुविधा मिळतीलच, शिवाय भाडेपट्टा नसलेले उत्पन्नही वाढेल. जर हा प्रयोग यशस्वी झाला तर भविष्यात इतर प्रमुख रेल्वे स्थानकांवरही तो लागू केला जाऊ शकतो..Mumbai News: मुंबईतील उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास होणार, ५१ टक्के भाडेकरूंची संमती पुरेशी; उच्च न्यायालयाची स्पष्टोक्ती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.