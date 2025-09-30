मुंबई

Mumbai Local: लोकल प्रवाशांना होणार फायदा! ७ नवे रेल्वे स्टेशन उभारणार, कुठे आणि कोणते? पाहा सविस्तर

Western Railway: नागरिकांचा प्रवास अधिक सुरळीत आणि सुसाट होण्यासाठी पश्चिम रेल्वे मार्गावर नवी स्थानके उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांचा फायदा होणार आहे.
Mumbai local

Mumbai Local

ESakal
Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई लोकलबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नागरिकांचा प्रवास अधिक सुरळीत आणि सुसाट होण्यासाठी रेल्वे प्रशासन नेहमीच नवनवीन उपाययोजना काढत असते. अशातच आता प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रशासनाने पश्चिम रेल्वे मार्गावर नवी स्थानके उभारण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांचा चांगलाच फायदा होणार आहे.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Local Train
Western Railway
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com