Mumbai Local: लोकल प्रवाशांना होणार फायदा! ७ नवे रेल्वे स्टेशन उभारणार, कुठे आणि कोणते? पाहा सविस्तर

मुंबई : मुंबई लोकलबाबत महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. नागरिकांचा प्रवास अधिक सुरळीत आणि सुसाट होण्यासाठी रेल्वे प्रशासन नेहमीच नवनवीन उपाययोजना काढत असते. अशातच आता प्रवाशांच्या सोयीसाठी प्रशासनाने पश्चिम रेल्वे मार्गावर नवी स्थानके उभारण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे प्रवाशांचा चांगलाच फायदा होणार आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वे येथील विरार-डहाणू मार्गावर सात नवी स्थानकं उभारली जाणार आहेत. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने या प्रकल्पाचं काम हाती घेतले आहे. तसेच हे काम जून २०२७ पर्यंत पूर्ण केलं जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे..Thane Water Scarcity: ठाण्यात 2-3 दिवस पाणीकपातीचे संकट, धो-धो पावसातही पाणीटंचाई.दरम्यान, उपनगरीय रेल्वे मार्गावर इतकी नवी स्थानकं जोडण्याचा हा पहिलाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प आहे. ६४ किमी लांबीचा हा मार्ग असून याचं चौपटीकरण करण्यात येणार आहे. चौपटीकरणासह सात नवीन उपनगरीय रेल्वे स्थानकं उभारली जातील. असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले..प्रवाशांच्या मागणीला यशसध्या विरार आणि डहाणू मार्गावर नऊ स्थानके असून आणखी ७ स्थानके उभारण्यात येणार आहेत. विरार-डहाणू मार्गावर प्रवासी संख्या मोठ्या प्रमाणात असून मागील अनेक काळापासून या मार्गावर थांब्यांसाठी मोठी मागणी होत होती. त्यामुळे आता वाढत्या मागणीचा विचार करता या मार्गावर आणखी सात स्थानकं जोडली जाणार आहेत. या मार्गावर तांत्रिक बांधकाम केलं जात असून सध्या ४१ टक्के काम पूर्ण झालं आहे..Thane News: महिन्याभराने लग्न पण घरात शोककळा! चिमुरडीनंतर कुटुंबातल्या आणखी एकाचा मृत्यू; सर्पदंशाची घटना.कोणती असतील नवी स्थानके?वाधीव, सरतोडी, माकूणसर, चिंतूपाडा, पांचाली, वांजरवाडा आणि बीएसईएस कॉलनी.