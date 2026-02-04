Mumbai Local: ऐन गर्दीच्या वेळी चाकरमान्यांचा खोळंबा! मुंबई लोकल कोलमडली; ट्रेन ३० ते ४५ मिनिटे उशिराने

मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमुळे प्रवाशांचे सकाळपासून हाल होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे मार्गावर बुधवार (ता. ४) रोजी लोकल ट्रेन जवळपास तासभर उशिरा सुरु असल्यामुळे प्रवाशांचा खोळंबा झाला आहे. तसेच ऑफिसला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेट मार्क लागत असल्याचे समोर आले आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वे मार्गावर सकाळपासून मोठ्या प्रमाणावर गाड्या उशिराने धावत आहेत. 'एक्स' (पूर्वीचे ट्विटर)वर अनेक प्रवाशांनी विरार आणि चर्चगेट दरम्यान धावणाऱ्या लोकल गाड्या १० मिनिट ते ५० मिनिटांपर्यंत उशिराने धावत असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे लोकल गाड्यांचे वेळापत्रक आणि प्रवाशांची होणारी गर्दी व्यवस्थापनाबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहे..नेमके प्रकरण काय?आज सकाळपासूनच (मंगळवार, ता. ४) पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल गाड्या 20 ते 25 मिनिटे उशिराने धावत आहेत. यामुळे लोकल स्थानकांवर प्रवाशांची मोठी गर्दी झाली असून प्रवाशांचे अतोनात हाल होत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, याबाबत अनेक प्रवाशांनी ट्विटरवर पोस्ट करत माहिती दिली असून उशिराने धावणाऱ्या लोकलबाबत पश्चिम रेल्वेकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही..प्रवाशांचे म्हणणे काय?पश्चिम रेल्वेवर उशिरा धावणाऱ्या लोकलमुळे साधारण विरार ते बोरीवली या प्रवासाला ३७ मिनिटे लागतात, परंतु आता हा प्रवास पार होण्यास ४५ मिनिटांहून अधिक वेळ लागत आहे. तसेच सकाळी ८.०१ वाजता नालासोपारा येथून सुटणारी लोकल ट्रेन सुमारे २५ मिनिटे उशिरा धावत होती, ज्यामुळे प्रवाशांची गैरसोय होत आहे..लोकल गाड्यांच्या विलंबामुळे अनेक स्थानकांवरील फलाटांवर प्रवाशांना नेहमीपेक्षा जास्त वेळ थांबावे लागल्याने मोठी गर्दी होत आहे. परिणामी गाड्या आल्यावर गर्दी आणखी वाढत आहे. तथापि अशा प्रकारचा विलंब आता वारंवार होत आहे आणि व्यत्ययाचे कारण किंवा कालावधी याबाबत प्रवाशांना फारशी स्पष्टता दिली जात नाही, असे प्रवासी म्हणत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.