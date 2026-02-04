मुंबई

Mumbai Local: ऐन गर्दीच्या वेळी चाकरमान्यांचा खोळंबा! मुंबई लोकल कोलमडली; ट्रेन ३० ते ४५ मिनिटे उशिराने

Western Railway Local Train: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. गाड्या उशिराने धावत असल्यामुळे स्थानकांमध्ये गर्दी झाली असून प्रवाशी संतप्त झाले आहेत.
मुंबई : मुंबईकरांची जीवनवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलमुळे प्रवाशांचे सकाळपासून हाल होत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मुंबईच्या पश्चिम रेल्वे मार्गावर बुधवार (ता. ४) रोजी लोकल ट्रेन जवळपास तासभर उशिरा सुरु असल्यामुळे प्रवाशांचा खोळंबा झाला आहे. तसेच ऑफिसला जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लेट मार्क लागत असल्याचे समोर आले आहे.

