मुंबई

Mumbai Local: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत, लोकल ४५ मिनिटं उशिराने सुरू; प्रवाशांचे हाल

Western Railway: पश्चिम रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत झाल्याचे समोर आले आहे. लोकल ४५ मिनिट उशिराने धावत असून प्रवाशांचे हाल होत आहेत.
Western Railway Local Train Delay

Western Railway Local Train Delay

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबईकरांची लोकलवाहिनी मानली जाणाऱ्या लोकलसेवा विस्कळीत झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पश्चिम रेल्वे मार्गावरील लोकल वाहतूक ४० ते ४५ मिनिटं उशिराने सुरु आहे. चर्चगेटच्या दिशेने जाणाऱ्या लोकल गाड्या विलंबाने धावत असून कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसह इतर प्रवाशांचे हाल होत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

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Mumbai Local Train
Mumbai local train delays
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