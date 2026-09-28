मुंबई

Mumbai Local: विरार लोकलमध्ये काका तर्राट! दरवाजात उभं राहून बिअर प्यायले अन्...; Video Viral

Mumbai Local Viral Video: विरार लोकलमध्ये दरवाजात उभं राहून एक प्रवासी दारू पीत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे.
Passenger drinking alcohol in local train

Passenger drinking alcohol in local train

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये होणाऱ्या हाणामारी, वाद, महिला डब्यात घुसून अज्ञातांचे अश्लील कृत्य अशा अनेक घटनांचे व्हिडिओ सोशल मोडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच आता धावत्या लोकलमध्ये एक तरुण दारू पीत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. विरारहून चर्चगेटला जाणाऱ्या लोकलमध्ये हा प्रकार घडला आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
Local Train
Western Railway
Marathi News Esakal
www.esakal.com