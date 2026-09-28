Mumbai Local: विरार लोकलमध्ये काका तर्राट! दरवाजात उभं राहून बिअर प्यायले अन्...; Video Viral

मुंबई : मुंबई लोकलमध्ये होणाऱ्या हाणामारी, वाद, महिला डब्यात घुसून अज्ञातांचे अश्लील कृत्य अशा अनेक घटनांचे व्हिडिओ सोशल मोडियावर व्हायरल होत असतात. अशातच आता धावत्या लोकलमध्ये एक तरुण दारू पीत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. विरारहून चर्चगेटला जाणाऱ्या लोकलमध्ये हा प्रकार घडला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, पश्चिम रेल्वे मार्गावरील विरारच्या रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक तीन वरून ११ वाजून ५० मिनिटांच्या चर्चगेटला जाणाऱ्या रेल्वेमध्ये हा प्रकार घडला आहे. विरारहून चर्चगेटला जाणाऱ्या ट्रेनमध्ये एक प्रवासी दरवाजामध्ये लटकून मद्यपान करत असल्याचे निदर्शनास आले. हा प्रकार दिसून येताच एका जागरूक प्रवाशाने दारू पीत असलेल्या प्रवासी व्यक्तीचा व्हिडिओ काढून प्रसार माध्यमावर वायरल केला..Mumbai Malaria: मुंबईत मलेरियाचा वाढता धोका! रुग्णसंख्या ९ हजारांवर; वर्षभरात ४१ टक्क्यांनी वाढ.व्हायरल व्हिडिओमध्ये, विरारहून चर्चगेटला जाणाऱ्या ट्रेन मधून एक प्रवासी चालत्या रेल्वेतून मद्यपान करत असल्याचे दिसून येत आहे. तसेच मद्यपान केल्यानंतर प्रवासी व्यक्तीने मद्याची काचेची बॉटल रेल्वे रूळात फेकल्याचे दिसून येत आहे..दरम्यान, सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ व्हायरल होताच महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि कुटुंबासह प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तसेच मुंबई लोकलमध्ये वाढत्या बेशिस्त प्रकारांवर योग्य कारवाई करून प्रवाशांच्या सुरक्षित आणि शिस्तबद्ध प्रवासासाठी रेल्वे प्रशासनाने अधिक कडक पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे..अंबरनाथ, बदलापूरवर पाणीकपातीचे संकट गडद; उल्हास नदी सर्वाधिक गढूळ, ३७० 'एनटीयू'वर प्रमाण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.