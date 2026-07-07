Mumbai Local: पावसाचा हाहाकार! सलग दुसऱ्या दिवशी पश्चिम रेल्वे विस्कळीत, लोकल अर्धा तास उशिराने

पालघर : जिल्ह्यात रविवारी (ता. ५) रात्रीपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने भीषण रूप धारण केले असून, संपूर्ण जिल्ह्याचे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. तसेच मुसळधार पावसाचा फटका रेल्वे वाहतुकीलाही बसला. वसई-विरार यादरम्यान रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्याने पश्चिम रेल्वेची उपनगरी सेवा काही काळ विस्कळीत झाली. अनेक लोकल गाड्या उशिराने धावल्या, तर हजारो प्रवासीवर्गाचा स्थानकांवर खोळंबा झाला. दिवसभर मुसळधार पाऊस असाच सुरू राहिला, तर सूर्या, वैतरणा, पिंजाळ आणि देहरजे या नद्या धोका पातळीवर पोहोचण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..पश्चिम रेल्वे विस्कळीतमहाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे अनेक उपनगरीय रेल्वे सेवांवर फटका बसला आहे. लोकल उशिराने धावत असून अनेक लोकल आणि लांब पल्ल्याच्या गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पश्चिम रेल्वेच्या मुंबई सेंट्रल विभागाच्या माहितीनुसार, रेल्वे रुळांवर पाणी साचल्याने चर्चगेट ते डहाणू रोड या उपनगरीय मार्गावरील वाहतुकीत व्यत्यय आला आहे. परिणामी, या मार्गावरील पश्चिम रेल्वेच्या सर्व उपनगरीय लोकल गाड्या नियोजित वेळेपेक्षा उशिराने धावत आहेत..रद्द करण्यात आलेल्या लोकल गाड्यागाडी क्र. ६९१६४: डहाणू रोड ते पनवेलगाडी क्र. ६९१६५: पनवेल ते वसई रोडगाडी क्र. ६९१६८: वसई रोड ते पनवेलगाडी क्र. ६९१६७: पनवेल ते वसई रोडगाडी क्र. ६९१६६: वसई रोड ते पनवेलगाडी क्र. ६९१६१: पनवेल ते डहाणू रोडगाडी क्र. ६९१७४: डहाणू रोड ते बोरिवलीगाडी क्र. ६९१३९: बोरिवली ते वलसाडगाडी क्र. ६१००२: डहाणू रोड ते बोरिवली.Missing Link: कनेक्टिंग लिंक’चा दर्जा मिसिंग? पहिल्याच पावसात स्लॅब कोसळल्याने कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह.याव्यतिरिक्त, पश्चिम रेल्वेने सांगितले की, गाडी क्र. ६९१४१ (जी सामान्यतः विरार आणि सुरत दरम्यान धावते) आपला प्रवास वलसाडपासून सुरू करून सुरतपर्यंत धावेल; परिणामी या गाडीच्या नियोजित सेवेचा काही भाग रद्द करण्यात आला आहे. .तथापि, जोरदार वारा आणि संततधार पावसामुळे मुंबई-अहमदाबाद महामार्गासह प्रमुख रस्त्यांवर वाहतूक संथ झाली. अनेक ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, प्रवाशांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. अनेक रस्ते जलमय झाल्याने नागरिकांची मोठी गैरसोय झाली, तर वाहतूक व्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम झाला..FDA Action: तुकाराम मुंढेंकडून मोठं रॅकेट उद्ध्वस्त! दुधात शॅम्पू, डिटर्जंट, युरिया, पामतेलाचा वापर; १३ जणांना अटक .धरणांची स्थिती (क्षमता/आजचा पाणीसाठा/टक्केवारी)कवडास - ९.९६०/४.४६०/४४.७८धामणी - २७६.३५०/८०.१५०/२९कुरझे - ३९.०५/२०.११३/५१.५१वांद्री - ३५.९३८/२३.३०२/६४.८४.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.