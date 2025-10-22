मुंबई

Western Railway: रेल्‍वेची विक्रमी कारवाई! एका दिवसात तब्‍बल १७ हजार फुकट्यांना दणका

Railway Administration Action: तिकीट न काढता प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरोधात पश्चिम रेल्वेने कारवाई केली. एका दिवसात एक कोटी ३९ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला.
Action On Ticketless Passengers

Action On Ticketless Passengers

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

मुंबई : तिकीट न काढता प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांविरोधात पश्चिम रेल्वेने विशेष मोहीम राबवून मोठी कारवाई केली. एका दिवसात तब्बल १७ हजार ३८३ प्रवाशांना पकडून रेल्वे प्रशासनाने त्यांच्याकडून एक कोटी ३९ लाख रुपयांचा दंड वसूल केला. ही कारवाई पश्चिम रेल्वेच्या आतापर्यंतच्या इतिहासातील सर्वात मोठी असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.

Loading content, please wait...
railway
Mumbai
Western Railway
Railway Administration
Railway Department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com