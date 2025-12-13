Sunburn Festival: मुंबईत पहिल्यांदाच होणारा सनबर्न फेस्टिव्हल नेमका काय? तो रद्द करण्याची मागणी का होतेय? जाणून घ्या यामागचा वाद

मुंबईत पहिल्यांदाच सनबर्न म्युझिक फेस्टिव्हल आयोजित केला जात आहे. हा कार्यक्रम १९ ते २१ डिसेंबर दरम्यान होणार आहे. आशियातील सर्वात मोठ्या इलेक्ट्रॉनिक डान्स म्युझिक (EDM) कार्यक्रमांपैकी एक असलेल्या या कार्यक्रमावरून मुंबईत वाद सुरू आहे. विविध ठिकाणी निदर्शने होत आहेत. लोक सनबर्न फेस्टिव्हलला विरोध करत आहेत. .विरोधकांचे म्हणणे आहे की, EDM कार्यक्रमांशी संबंधित कथित ड्रग्ज संस्कृती, सांस्कृतिक चिंता आणि पर्यावरणीय आणि पायाभूत सुविधांच्या समस्या या कार्यक्रमात अडथळा आणत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या समस्यांमुळे, सनबर्नच्या आयोजकांना हा महोत्सव गोव्यातील मूळ ठिकाणाहून मुंबई पोर्ट ट्रस्टच्या जमिनीवर असलेल्या शिवडी येथे हलवावा लागला आहे. मुंबई महानगर प्रदेशातील अनेक नागरिक गट ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही प्रकारे आयोजित विविध कारणांसाठी निषेध करत आहेत. .काहींचा असा दावा आहे की, हा कार्यक्रम ड्रग्जच्या गैरवापराला प्रोत्साहन देतो आणि तरुणांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करतो. ड्रग्जच्या गैरवापराच्या विरोधात स्थानिक संघटना असलेल्या नशा विरोध संघर्ष अभियानने निदर्शने केली आहेत. अधिकाऱ्यांना या महोत्सवाला दिलेल्या परवानग्या रद्द करण्याची विनंती केली आहे. इतर सामाजिक आणि धार्मिक गटांचे म्हणणे आहे की, हा उत्सव अशा वर्तनाला प्रोत्साहन देतो जे त्यांना भारतीय सांस्कृतिक मूल्यांसाठी अयोग्य आणि तरुणांसाठी हानिकारक वाटते..Thane Water Supply: ठाणेकरांनो पाणी जपून वापरा! पुन्हा जलवाहिनी फुटल्याने मोठे नुकसान, ५० टक्के पाणीकपात; कधीपर्यंत? जाणून घ्या....गेल्या काही दिवसांपासून नवी मुंबई आणि आसपासच्या भागात छोटी-मोठी निदर्शने झाली आहेत. काही निदर्शक मोठ्या ईडीएम कार्यक्रमांमध्ये अश्लीलता, सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा भंग आणि पोलिसांवर दबाव यासारखे मुद्देही उपस्थित करत आहेत. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) महाराष्ट्राच्या पोलिस महासंचालकांना (डीजीपी) नोटीस बजावली आहे. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, मुंबईत प्रस्तावित सनबर्न फेस्टिव्हलमध्ये सहभागी होणाऱ्या तरुणांच्या आरोग्यासाठी आणि सुरक्षिततेसाठी गंभीर धोका निर्माण करू शकतो. .या कार्यक्रमाचा संबंध यापूर्वी ड्रग्ज गैरवापर, गुन्हेगारी कृती आणि एनडीपीएस कायद्यांतर्गत उल्लंघनांशी जोडला गेला आहे. एनएचआरसी सदस्य प्रियांक कानूंगो यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने एका तक्रारीची दखल घेतली. ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, संगीत महोत्सवामुळे मुंबईत ड्रग्जचा व्यापार वाढू शकतो. कारण मुंबईत आधीच ड्रग्ज तस्करीच्या जाळ्यांचा धोका आहे. तक्रारदाराच्या मते, गोव्यात झालेल्या महोत्सवासह या महोत्सवाच्या मागील आवृत्त्यांमध्ये ड्रग्जचा वापर आणि संबंधित गुन्हेगारी कारवायांच्या घटना घडल्या होत्या..तक्रारीत एनएचआरसीला हस्तक्षेप करण्याची आणि अधिकाऱ्यांना कठोर देखरेख प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये अनिवार्य ड्रग्ज स्क्रीनिंग, सीसीटीव्ही पाळत ठेवणे वाढवणे, अल्पवयीन मुलांना ठिकाणी प्रवेश करण्यास मनाई करणे, ड्रग्ज विक्रेत्यांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई करणे, शौचालयांमध्ये सुरक्षा वाढवणे आणि मद्यधुंद वाहन चालवण्याची कडक तपासणी करणे समाविष्ट आहे. जर आरोप खरे असतील तर प्रथमदर्शनी जीवनाच्या अधिकाराचे आणि वैयक्तिक सुरक्षेचे उल्लंघन करत असल्याचे दिसून येत असल्याचे निरीक्षण करून सर्वोच्च मानवाधिकार आयोगाने मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम १२ अंतर्गत नोटीस जारी केली..Mumbai Traffic: लिओनेल मेस्सी मुंबईत येणार, वाहतुकीत मोठे बदल; कधी अन् काय? वाचा....राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यांच्याकडून तीन दिवसांत कारवाई अहवाल (एटीआर) मागितला आहे. विशेषतः, कार्यक्रमादरम्यान बेकायदेशीर पदार्थांचा वापर रोखण्यासाठी घेतलेल्या पावले, ड्रग्ज तस्करांवर देखरेख आणि नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना, अल्पवयीन मुलांना प्रवेश दिला जाऊ नये यासाठी केलेल्या कृती आणि तक्रारीत उपस्थित केलेल्या चिंता दूर करण्यासाठी परवानगी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांकडून हमीपत्र मागितले आहे. .राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सांगितले की, ते योग्य कारवाईसाठी तक्रार पाठवत आहे आणि पुनरावलोकनासाठी निश्चित केलेल्या वेळेत एटीआर सादर करणे आवश्यक आहे. मुंबईतील सनबर्न फेस्टिव्हल नियोजित प्रमाणे होईल का? कदाचित हो. निदर्शने तुरळक आणि मर्यादित प्रमाणात झाली आहेत, जरी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर हॅशटॅगद्वारे त्यांना पाठिंबा मिळत आहे. सुरुवातीच्या तिकिट विक्रीनुसार, हजारो लोक महोत्सवात उपस्थित राहण्याची अपेक्षा आहे. .गेल्या काही वर्षांत, सनबर्नला गोव्यातील स्थानिक समुदायांसोबत असंख्य समस्यांना तोंड द्यावे लागले आहे, जरी ते पश्चिम भारतीय राज्यात हजारो पर्यटकांना आकर्षित करत असले. हंगामी व्यापाराला चालना देत असले तरी. रहिवासी, पर्यावरण कार्यकर्ते आणि ग्राम परिषदांनी अतिरेकी आवाज, स्थानिक पायाभूत सुविधांवर दबाव आणि किनारी शहरांमधील किनारी परिसंस्थांवर होणारे परिणाम या पर्यावरणीय चिंतेवर आक्षेप घेतला आहे. .अनेक ग्राम परिषदांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात उत्सवाला परवानगी देण्यास नकार देणारे ठराव मंजूर केले आहेत, ज्यात व्हेगेटर सारख्या दीर्घकालीन उत्तरेकडील स्थळे आणि दक्षिण गोव्यातील प्रस्तावित पर्यायी स्थळांचा समावेश आहे. कथित ड्रग्जचा वापर, गुन्हेगारी, नियामक अनुपालन समस्या आणि गर्दीचा गोंधळ ही निदर्शनांची मुख्य कारणे म्हणून उद्धृत करण्यात आली होती. तर काही स्थानिक राजकारण्यांनी असा युक्तिवाद केला की, सनबर्न गोव्याच्या सांस्कृतिक नियमांशी विसंगत आहे. या दीर्घकालीन विरोधानंतर, आयोजकांनी २०२५ साठी हा कार्यक्रम मुंबईत हलवण्याचा निर्णय घेतला..Navi Mumbai Airport: फ्लाइट सुरू होण्यापूर्वीच नवी मुंबई विमानतळावर घुसखोरी; एकाला अटक, नेमकं काय घडलं?.१९ ते २१ डिसेंबर दरम्यान मुंबईतील शिवडी येथील इन्फिनिटी बे येथे होणाऱ्या तीन दिवसांच्या आउटडोअर फेस्टिव्हलमध्ये अबव्ह अँड बियाँडला सादरीकरण करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. ते अॅक्सवेल, डेव्हिड गेट्टा, रिची हॉटिन, लैला बेनिट्झ, इंडो वेअरहाऊसच्या कहानी आणि कुणाल मर्चंट, मॅथामे आणि डबव्हिजन बी२बी थर्ड पार्टी यांसारख्या पूर्वी घोषित कलाकारांमध्ये सामील होतील. २०२५ चा हा फेस्टिव्हल भारतातील सारा लँड्रीचा पहिला शो देखील आहे. डीजे गणेश, अना लिलिया, सिक्स्थ ओशन आणि इतरांसह अनेक इतर भारतीय कलाकार सनबर्न फेस्टिव्हलमध्ये सादरीकरण करतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 