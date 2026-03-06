मुंबई

वाढवण बनेल ‘चौथी मुंबई’, १,२०० किमी मेट्रो, ६,००० किमीचा एक्सप्रेसवे अन्...; अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी मोठा मास्टरप्लॅन, तरतुदी काय?

Mumbai Provisions In Budget: महाराष्ट्राचं अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. यामध्ये मुंबईसाठी अनेक घोषणा करण्यात आल्या आहेत, याबाबत सविस्तर जाणून घ्या.
Mansi Khambe
Updated on

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्याचं अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. या बजेटमध्ये शेतकरी कर्जमाफी, विविध योजना, पर्यटन कक्ष अशा अनेक प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पातून मुंबईसाठी कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, याबाबत जाणून घ्या.

