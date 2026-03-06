वाढवण बनेल ‘चौथी मुंबई’, १,२०० किमी मेट्रो, ६,००० किमीचा एक्सप्रेसवे अन्...; अर्थसंकल्पात मुंबईसाठी मोठा मास्टरप्लॅन, तरतुदी काय?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते राज्याचं अर्थसंकल्प सादर केला जात आहे. या बजेटमध्ये शेतकरी कर्जमाफी, विविध योजना, पर्यटन कक्ष अशा अनेक प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. या अर्थसंकल्पातून मुंबईसाठी कोणत्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत, याबाबत जाणून घ्या. .क्रिएटिव्ह इंडस्ट्रीजच्या छत्राखाली, केंद्र सरकारच्या सहकार्याने मुंबईत इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीची स्थापना केली जाईल. सरकारने वाधवन परिसराला चौथी मुंबई म्हणून विकसित करण्याची योजना जाहीर केली आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात दहा लाख नवीन घरे बांधली जातील आणि नवीन बेकायदेशीर बांधकामे रोखण्यासाठी एक रोडमॅप तयार केला जाईल. .Mumbai High Court : उच्च न्यायालयाने मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाजवळ नमाज पढण्याची मागणी फेटाळली, सांगितले 'हे' महत्त्वाचे कारण .शहरी विकास अंतर्गत, असे म्हटले होते की राज्याची अंदाजे ७० टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहणार आहे, त्यामुळे शहरी सेवांचे डिजिटलीकरण केले जाईल. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी तीन स्थानके २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. उरण परिसर हा तिसरा मुंबई म्हणून विकसित केला जाईल आणि मुंबईत बेकायदेशीर बांधकाम रोखण्यासाठी पावले उचलली जातील..राज्यातील शहरी विकास ७० टक्के लोकसंख्येला सेवा देईल. यासाठी, शहरी सेवांचे डिजिटलीकरण केले जाईल. मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेनचे तीन स्थानके २०२७ पर्यंत पूर्ण होतील. उरण परिसर तिसरी मुंबई म्हणून विकसित होईल. तिसऱ्या मुंबईत रायगड पेण आणि नवी मुंबई विमानतळांना ग्रीनफिल्ड विमानतळ म्हणून विकसित केले जाईल. मुंबईत बेकायदेशीर बांधकामे थांबवण्यासाठी प्रयत्न केले जातील..OC Policy: गृहनिर्माण संस्थांसाठी गुड न्यूज! बीएमसी लवकरच लागू करणार नवी ओसी पॉलिसी; नवे धोरण कधीपासून लागू होणार?.चौथे मुंबई वाढवनमध्ये विकसित केले जाईल. एमएमआरमध्ये १० लाख नवीन घरे बांधली जातील. कोणतेही नवीन अनधिकृत बांधकाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी एक रोडमॅप तयार केला जाईल. २०२८ पर्यंत दक्षिण मुंबईला समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यात १,२०० किमी मेट्रो मार्ग आणि ६,००० किमी एक्सप्रेसवे बांधले जातील. २०१९ पर्यंत १६५ किमी मेट्रो मार्ग बांधले जातील. २०२८ पर्यंत दक्षिण मुंबईला समृद्धी महामार्गाशी जोडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड डिसेंबर २०२८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. पनवेल ते कर्जत हे अंतिम टप्प्यात आहे आणि लवकरच वाहतुकीसाठी खुले केले जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.