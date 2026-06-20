मुंबई

कांबळे रडला नाही, नुसताच कन्हला; कविता व्हायरल, ठाकरेंची सभा गाजवणारा नितीन चंदनशिवे कोण?

Who Is Nitin Chandanshive? : कवी नितीन चंदनशिवे यांनी सादर केलेल्या 'आमचा कांबळे' या कवितेने उपस्थितांना अक्षरशः भारावून टाकले.
Who Is Nitin Chandanshive?

Who Is Nitin Chandanshive?

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

शिवसेनेचा ६० वर्धापन दिन काल पार पडला. यावेळी कवी नितीन चंदनशिवे यांनी सादर केलेल्या 'आमचा कांबळे' या कवितेने उपस्थितांना अक्षरशः भारावून टाकले. या कवितेची आता सोशल मीडियावरही जोरदार चर्चा रंगली आहे.

Loading content, please wait...
Uddhav Thackeray
Mumbai
shivsena