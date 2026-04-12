Asha Bhosle Favorite Leader : आशा भोसलेंचा आवडता नेता कोण? भारदस्त आवाज असणारा नेता अत्यंत जिवलग मित्र...

Asha Bhosle Raj Thackeray friendship : ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या निधनानंतर त्यांच्या आयुष्यातील अनेक आठवणींना उजाळा दिला जात आहे. आपल्या सुरेल गाण्यांबरोबरच स्पष्टवक्तेपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आशाताईंनी एका मुलाखतीत आपल्या आवडत्या राजकीय नेत्यांबद्दल व्यक्त केलेले मत पुन्हा चर्चेत आले आहे..एका कार्यक्रमातील मुलाखतीदरम्यान त्यांना "तुमचा आवडता राजकारणी कोण?" असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर त्यांनी ठामपणे बाळासाहेब ठाकरे आणि आणि राज ठाकरे यांची नावे घेतली होती..आशाताई म्हणाल्या होत्या की, "मला राजकारणी म्हणून राज ठाकरे खूप आवडतात कारण राज ठाकरे स्पष्ट बोलतात. त्यांचा आवाज अगदी बाळासाहेबांसारखा वाटतो. ते खूप मजेशीर व्यक्ती आहेत. त्यांचं बोलणं, व्यक्तिमत्त्व आणि वागण्याची शैली मला खूप आवडते."त्यांनी पुढे आपल्या आणि राज ठाकरे यांच्यातील जिव्हाळ्याच्या नात्याबद्दलही सांगितले होते. "आमच्यात खूप चांगले संबंध आहेत. कधी ते मला सीकेपी लोकांची झिंग्याची खिचडी पाठवतात, तर कधी माशांची आमटी पाठवतात," असेही त्यांनी हसत सांगितले होते..Asha Bhosale: वयाच्या १० व्या वर्षी करिअरची सुरूवात ते २० भाषांत १२००० गाणी, गिनीज बुक मध्ये नोंद; 'असा' आहे आशाताईंचा संर्घषमयी जीवनप्रवास.दरम्यान, आशा भोसले यांचे वयाच्या 93 व्या वर्षी निधन झाले. काल संध्याकाळी त्यांना हृदयविकाराचा झटका आल्यानंतर ब्रिच कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र उपचारादरम्यान त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांचे सुपुत्र आनंद भोसले यांनी त्यांच्या निधनाची माहिती दिली असून, उद्या सायंकाळी चार वाजता शिवाजी पार्क येथे त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. त्यांचे पार्थिव राहत्या घरी अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात येणार आहे.सात दशकांहून अधिक काळ संगीत क्षेत्रात अधिराज्य गाजवणाऱ्या आशा भोसले यांनी आपल्या आवाजाने लाखो रसिकांची मने जिंकली. त्यांच्या निधनामुळे संगीतविश्वात मोठी पोकळी निर्माण झाली असून, त्यांच्या आठवणी कायम स्वरूपी जपल्या जातील.