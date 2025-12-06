दक्षिण मुंबईत रिक्षाला का परवानगी नाही? कारण काय

मुंबईत दादरला चैत्यभूमीवर महापरिनिर्वाण दिनानिमित्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अनुयायांचा मोठा जनसागर लोटला आहे. दरम्यान, दादरच्या दिशेनं निघालेल्या काही अनुयायांना पोलिसांनी चुनाभट्टी, सायन परिसरात अडवल्यानं गोंधळ निर्माण झाला. पोलिसांनी अडवल्यानं भीम अनुयायांनी रस्त्यातच ठिय्या मांडला. दक्षिण मुंबईत रिक्षांना परवानगी नसल्यानं त्यांना अडवण्यात आलंय. तर दरवर्षी रिक्षाने येतो पण यंदाच अडवलं असल्याचा आरोप अनुयायांनी केलाय..चुनाभट्टी सायन कनेक्टरजवळ पोलिसांनी भीम अनुयायांना अडवलं. यानंतर भीम अनुयायांनी रस्त्यात ठिय्या मांडत मार्ग रोखून धरला आहे. यामुळे दादरच्या दिशेनं जाणाऱ्या मार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी झालीय. आता रिक्षा अडवल्याच्या प्रकारानंतर पुन्हा एकदा दक्षिण मुंबईतील रिक्षा बंदीची चर्चा होत आहे. दक्षिण मुंबईतील कुलाबा, चर्चगेट, परळ, फोर्ट, दादर, गिरगाव, वाळकेश्र्वर आणि मलबार हिल्स असे भाग आहेत. मात्र या भागात रिक्षा वाहतुकीला बंदी आहे..Mumbai Traffic Jam: भीम अनुयायी आणि पोलिसांमध्ये वाद; चुनाभट्टी–सायन कनेक्टर वाहतूक कोंडी निर्माण, काय घडलं?.दक्षिण मुंबईत रिक्षाला बंदी का?अरुंद रस्तेदक्षिण मुंबईत ब्रिटिशांच्या काळात अनेक बांधकामे करण्यात आली आहेत. इथले रस्ते अरुंद असल्यानं रिक्षा वाहतूक बंद करण्यात आलीय. अरुंद रस्त्यांमुळे येथे तीन चाकी रिक्षा अडकण्याची भीती आहे. तसेच येथील काही रस्त्यांना एकच टर्न आहे..ट्राफिक समस्यामुंबईतील इतर अनेक भागात रस्त्यासह अनेक ठिकाणी फ्लायओवर बांधण्यात आले आहे. त्यामुळे ट्रॅफिक जास्त झालं तरी ते सोडवणे शक्य आहे. मात्र दक्षिण मुंबईत त्या तुलनेत फ्लायओवर नसल्याने रिक्षामुळे ट्रॅफिक जास्त वाढण्याची भीती आहे..इतिहास1910 नंतरच्या काळात मुंबईमध्ये सार्वजनिक वापरासाठी वाहनांना परवानगी देण्यात आली. तेव्हापासून दक्षिण मुंबईत टॅक्सी चालते. त्यामुळे टॅक्सी चालकांनी येथे आपला जम बसवला आहे. CSMT शहर तर टॅक्सीचे हब म्हणून ओळखलं जातं. पण रिक्षा मात्र दक्षिण मुंबईत दिसत नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.