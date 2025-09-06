मुंबई

Crime: मित्रासाठी सापळा रचला, पण स्वत:च अडकला; आरडीएक्ससह दहशतवादी हल्ला करणार असल्याचा कॉल तरुणाने का केला? सत्य समोर

Mumbai hoax call RDX case: ज्योतिषीला त्याच्या मित्राकडून बदला घ्यायचा होता. यामुळे त्याने फिरोजच्या नावाने मुंबई पोलिसांना मेसेज पाठवला. एफआयआरमध्ये अनेक खुलासे झाले आहेत.
Mumbai hoax call RDX case

Mumbai hoax call RDX case

मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या व्हॉट्सअॅप नंबरवर मिळालेल्या बॉम्ब धमकीच्या मेसेज प्रकरणी पोलिसांनी मोठा खुलासा केला आहे. ५१ वर्षीय अश्विनी कुमारला उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथून अटक करण्यात आली आहे. ज्याने स्वतःला दहशतवादी सांगून मुंबईत दहशत निर्माण करण्याची धमकी दिली होती. आरोपी मूळचा बिहारची राजधानी पाटणा येथील आहे.

