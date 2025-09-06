Crime: मित्रासाठी सापळा रचला, पण स्वत:च अडकला; आरडीएक्ससह दहशतवादी हल्ला करणार असल्याचा कॉल तरुणाने का केला? सत्य समोर

मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या व्हॉट्सअॅप नंबरवर मिळालेल्या बॉम्ब धमकीच्या मेसेज प्रकरणी पोलिसांनी मोठा खुलासा केला आहे. ५१ वर्षीय अश्विनी कुमारला उत्तर प्रदेशातील नोएडा येथून अटक करण्यात आली आहे. ज्याने स्वतःला दहशतवादी सांगून मुंबईत दहशत निर्माण करण्याची धमकी दिली होती. आरोपी मूळचा बिहारची राजधानी पाटणा येथील आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, तो गेल्या पाच वर्षांपासून नोएडा येथे राहत होता. तो व्यवसायाने ज्योतिषी आहे. पोलिसांनी त्याच्याकडून ७ मोबाईल फोन, ३ सिम कार्ड, एक बाह्य स्लॉट, ६ मेमरी कार्ड होल्डर, २ डिजिटल कार्ड आणि ४ सिम कार्ड होल्डर जप्त केले आहेत. आरोपीला मुंबईत आणले जात आहे. गुरुवारी रात्री उशिरा वाहतूक पोलिसांच्या क्रमांकावर एक संदेश आला की मुंबईत ३४ मानवी बॉम्ब पेरण्यात आले आहेत आणि १४ पाकिस्तानी दहशतवादी भारतात घुसले आहेत. .मुंबईला बॉम्बस्फोटने उडवून देण्याची धमकी देणारा 'ज्योतिषी’ जेरबंद; 14 दहशतवादी घडवणार होते कट? नोएडातून आरोपीला उचललं!.संदेशात असेही म्हटले होते की, ४०० किलो आरडीएक्स वापरला जाईल. गणेश विसर्जनापूर्वी संपूर्ण शहरात गर्दी असताना ही धमकी देण्यात आली. यानंतर पोलिसांनी सुरक्षा व्यवस्था कडक केली आणि शहरात हाय अलर्ट जारी केला. तपासात असे दिसून आले की अश्विनी कुमारने त्याचा मित्र फिरोजच्या नावाने धमकीचे संदेश पाठवले होते. पैशाच्या व्यवहारावरून दोघांमध्ये भांडण झाले होते. .Mumbai Rain Update : मुंबईत गणपती विसर्जन मिरवणुकीवर पावसाचं सावट! हवामान खात्याने दिली महत्त्वाची अपडेट, पहाटेपासून शहरात ढगाळ वातावरण.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिरोजने पाटण्याच्या फुलवारी शरीफ पोलीस ठाण्यात अश्विनीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. ज्यामुळे अश्विनीला तीन महिने तुरुंगात राहावे लागले. या वैमनस्यातून त्याने फिरोजच्या नावाचा वापर करून धमक्या दिल्या जेणेकरून पोलिसांनी त्याला अटक करावी. आरोपीने स्वतःला 'लष्कर-ए-जिहादी' या दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असल्याचे सांगून धमकी दिली. प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की त्याचा हेतू दहशत पसरवण्याचा नव्हता तर त्याच्या मित्राला अडकवण्याचा होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.