मुंबई

Ritu Tawade: बीएमसी महापौरपदासाठी रितू तावडेच का? निर्णयामागची ५ ठोस कारणे आली समोर; भाजपची मोठी खेळी, जाणून घ्या...

Ritu Tawade Selection Reasons: भाजपने बीएमसी महापौरपदासाठी रितू तावडे यांना उमेदवारी दिली आहे. भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळाल्याने त्या महापौर होणार हे निश्चित आहे.
Ritu Tawade Selection Reasons

Ritu Tawade Selection Reasons

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ९ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर नवीन महापौर मिळणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने घाटकोपरच्या तीन वेळा नगरसेवक असलेल्या रितू तावडे यांना मुंबईच्या ७८ व्या महापौरपदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. महायुती आघाडीत झालेल्या करारानुसार, महापौरपद भाजपकडे गेले आहे. तर उपमहापौरपद एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडे गेले आहे. संजय घाडी यांना उमेदवारी दिली आहे. अशातच आता महापौर म्हणून तावडेंची निवड का केली? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. त्यांच्या निवडीमागील कारणे समोर आली आहेत.

Loading content, please wait...
Bjp
BMC
mayor
Mumbai Municipal Corporation Election
bmc election
Mayor Election
Brihanmumbai Municipal Corporation
Mumbai Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.