Ritu Tawade: बीएमसी महापौरपदासाठी रितू तावडेच का? निर्णयामागची ५ ठोस कारणे आली समोर; भाजपची मोठी खेळी, जाणून घ्या...

देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ९ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर नवीन महापौर मिळणार आहे. भारतीय जनता पक्षाने घाटकोपरच्या तीन वेळा नगरसेवक असलेल्या रितू तावडे यांना मुंबईच्या ७८ व्या महापौरपदासाठी उमेदवार म्हणून घोषित केले आहे. महायुती आघाडीत झालेल्या करारानुसार, महापौरपद भाजपकडे गेले आहे. तर उपमहापौरपद एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेकडे गेले आहे. संजय घाडी यांना उमेदवारी दिली आहे. अशातच आता महापौर म्हणून तावडेंची निवड का केली? असा सवाल उपस्थित झाला आहे. त्यांच्या निवडीमागील कारणे समोर आली आहेत..रितू तावडे यांची निवड ही केवळ प्रशासकीय नियुक्ती नाही तर भाजपने विचारपूर्वक आखलेल्या राजकीय रणनीतीचा एक भाग आहे. रितू तावडे या घाटकोपर (प्रभाग १३२) येथून तिसऱ्यांदा नगरसेवक म्हणून निवडून आल्या आहेत. त्यांनी बीएमसीच्या महत्त्वाच्या शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा म्हणून काम पाहिले आहे. देशातील सर्वात मोठी महानगरपालिका चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या महानगरपालिकेच्या कामकाजाची, अर्थसंकल्पाची आणि धोरणात्मक निर्णयांची त्यांना सखोल समज आहे..BMCला मिळाला नवा महापौर! भाजपच्या रितू तावडे यांचं शिक्षण काय? त्यांना पगार किती मिळणार? ." मराठी माणूस " हा मुद्दा नेहमीच मुंबईच्या राजकारणावर वर्चस्व गाजवत राहिला आहे. रितू तावडे या मराठा समाजातील आहेत. परंतु गुजराती आणि हिंदी भाषिक बहुल असलेल्या घाटकोपरमधून विजय मिळवून त्यांनी आपली व्यापक स्वीकृती सिद्ध केली आहे. त्यांच्या माध्यमातून भाजपने मराठी मतपेढी आणि बिगर-मराठी समर्थकांमध्ये परिपूर्ण संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. विरोधकांच्या मराठी विरुद्ध बिगर-मराठी वादाला तोंड देण्यासाठी हे एक पर्याय म्हणून देखील पाहिले जाते..यावेळी मुंबई महापौरपद "सर्वसाधारण श्रेणी (महिला)" साठी राखीव आहे. भाजपकडे अनेक पर्याय होते, परंतु रितू तावडे यांची निर्दोष प्रतिमा आणि पक्ष कार्यकर्त्यांमधील लोकप्रियता यामुळे त्यांना या शर्यतीत पुढे नेले. ५३ वर्षांच्या तावडे केवळ अनुभवीच नाहीत तर एक मजबूत व्यक्तिमत्व असलेल्या एका मजबूत नेत्या देखील आहेत. सभागृहात विरोधकांच्या टीकेला तोंड देण्यासाठी भाजपला मजबूत नेतृत्वाची आवश्यकता होती आणि तावडे ती गरज पूर्ण करत असल्याचे दिसून येते..BMC महापौरपदाच्या निवडणुकीत उद्धव ठाकरेंची शिवसेना उमेदवार उभा करणार का? उत्तर देत किशोरी पेडणेकरांचे मोठे राजकीय संकेत.रितू तावडे यांना भाजप संघटनेचा एक निष्ठावंत चेहरा मानले जाते. संकटाच्या काळात असो किंवा पक्ष विस्ताराचा काळ असो, त्यांनी नेहमीच शिस्त पाळली आहे. पक्ष नेतृत्वाला विश्वास आहे की त्यांच्या नेतृत्वाखाली बीएमसी आणि राज्य सरकारमधील समन्वय सुधारेल. महायुतीमध्ये रितू तावडे यांच्या नावाला कोणताही मोठा विरोध नव्हता. एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसशी असलेल्या त्यांच्या चांगल्या संबंधांमुळे त्यांना युतीचे सामान्य उमेदवार म्हणून सादर करणे सोपे झाले..