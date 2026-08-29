Tukaram Mundhe: परदेशात एक नियम, भारतात दुसरा का? तुकाराम मुंढेंनी ग्लोबल फूड कंपन्यांना सुनावलं; नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित

महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे सध्या चर्चेत आहेत. अनेक मोठ्या अन्न कंपन्यांवर कारवाई करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आपली वचनबद्धता मुंढे यांनी दाखवून दिली आहे. आता भारतात आणि इतर देशांमध्ये एकाच खाद्य उत्पादनासाठी वेगवेगळे पोषण निकष स्वीकारणाऱ्या जागतिक अन्न आणि पेय कंपन्यांच्या नैतिक जबाबदारीवर मुंढे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. चिप्स आणि शीतपेये बनवणाऱ्या कंपन्यांनाही तुकाराम मुंढे यांनी प्रश्न विचारला आहे की, भारतात वेगवेगळे पोषण निकष का आहेत..तुकाराम मुंढे म्हणाले की, कंपन्यांची ग्राहकांप्रति असलेली जबाबदारी केवळ स्थानिक कायद्यांचे पालन करण्यापुरती मर्यादित नसावी. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेच्या एका अहवालात वेगवेगळ्या देशांमध्ये विकल्या जाणाऱ्या समान उत्पादनांमधील पौष्टिकतेतील फरकावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. फँटा या शीतपेयाचे उदाहरण देत, अहवालात म्हटले आहे की, लंडनमध्ये विकल्या जाणाऱ्या त्याच आकाराच्या कॅनमध्ये अंदाजे ६३ कॅलरीज असतात. तर भारतात विकल्या जाणाऱ्या त्याच कॅनमध्ये १८५ कॅलरीज आणि जवळपास तिप्पट साखर असते. .Ladki Bahin Scheme: लाडकी बहीण योजनेत एसी-एसटी विभागाचा निधी वळविल्याचा आरोप; १४,६०१ कोटींचा निधी परत करा .या विसंगतीवर प्रतिक्रिया देताना तुकाराम मुंढे यांनी कंपन्यांच्या नैतिक जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तुकाराम मुंढे यांनी विचारले, "यात नैतिकता कुठे आहे? कंपन्यांनी केवळ कायदेशीर नियमांचे पालनच नव्हे, तर नैतिक आचरणही केले पाहिजे. वेगवेगळे मापदंड का?" त्यांनी यावर जोर दिला की मोठ्या कंपन्यांचीही समाजाप्रती जबाबदारी असते आणि केवळ संबंधित देशातील विद्यमान कायद्यांच्या कक्षेत येतात म्हणून त्यांची उत्पादने कायदेशीर आहेत, असे त्यांनी गृहीत धरू नये. मुंढे यांचे हे वक्तव्य भारतात पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थ आणि पेयांच्या पौष्टिक गुणवत्तेबद्दल सुरू असलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर आले आहे..Maharashtra Teacher Recruitment 2026 : शिक्षक भरतीची वाट पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! पवित्र पोर्टलवर दुसऱ्या टप्प्याची तारीख ठरली; मुलाखतीसह 10 हजार 338 जागांसाठी भरती.महाराष्ट्रातील अन्न सुरक्षा आणि स्वच्छतेच्या मुद्द्यांवर केलेल्या कठोर कारवाईमुळे तुकाराम मुंढे गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहेत. गेल्या काही आठवड्यांत राज्य अन्न सुरक्षा पथकांनी स्वच्छतेच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल प्रमुख रेस्टॉरंट साखळ्यांसह अनेक आस्थापनांची तपासणी केली आहे आणि धाडी टाकल्या आहेत. अन्न कंपन्यांवर कारवाई करण्याव्यतिरिक्त एफडीएने औषध कंपनी सिप्ला फार्मा अँड लाईफ सायन्सेस लिमिटेडवरही कारवाई केली आहे. कंपनीच्या पुणेस्थित कॅरी अँड फॉरवर्डिंग युनिटचा औषध विक्री परवाना रद्द करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.