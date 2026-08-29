मुंबई

Tukaram Mundhe: परदेशात एक नियम, भारतात दुसरा का? तुकाराम मुंढेंनी ग्लोबल फूड कंपन्यांना सुनावलं; नैतिकतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित

Tukaram Mundhe Questions Global Companies: महाराष्ट्र अन्न व औषधनिर्माण आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी चिप्स आणि शीतपेये बनवणाऱ्या परदेशी अन्न कंपन्यांना प्रश्न विचारले आहेत.
Maharashtra FDA Chief Tukaram Mundhe Questions Why Global Brands Follow Different Nutrition Standards in India

Maharashtra FDA Chief Tukaram Mundhe Questions Why Global Brands Follow Different Nutrition Standards in India

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे सध्या चर्चेत आहेत. अनेक मोठ्या अन्न कंपन्यांवर कारवाई करून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची आपली वचनबद्धता मुंढे यांनी दाखवून दिली आहे. आता भारतात आणि इतर देशांमध्ये एकाच खाद्य उत्पादनासाठी वेगवेगळे पोषण निकष स्वीकारणाऱ्या जागतिक अन्न आणि पेय कंपन्यांच्या नैतिक जबाबदारीवर मुंढे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. चिप्स आणि शीतपेये बनवणाऱ्या कंपन्यांनाही तुकाराम मुंढे यांनी प्रश्न विचारला आहे की, भारतात वेगवेगळे पोषण निकष का आहेत.

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