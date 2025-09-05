Lalbaugcha Raja ची विसर्जन मिरवणूक हिंदुस्तानी मशीदीजवळ का थांबते? इतिहास जाणून घ्या

मुंबई : दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मुंबईत गणेशोत्सव मोठ्या थाटामाटात पार पडत आहे. दरम्यान आज गणेश उत्सवाचा शेवटचा दिवस असून उद्या म्हणजेच शनिवार (ता. ६) रोजी गणरायाचे विसर्जन होणार आहे. यामध्ये मुंबईतील नवसाला पावणारा लालबागच्या राजाचे विसर्जन भाविकांसाठी एक अविस्मरणीय अनुभव असतो. २४ ते २५ तास चालणारं लालबागच्या राजाचं विसर्जन चालू राहत असून राजाचं अंतिम दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची मोठी गर्दी जमते..गिरगाव चौपाटीवर लालबागच्या राजाचे विसर्जन होत असून मुंबईतील काही मार्गाद्वारे ही विसर्जन मिरवणूक जाते. लालबागपासून सुरु होणारी ही मिरवणूक भारतमाता सिनेमा, लालबाग, साने गुरुजी मार्ग, भायखळा रेल्वे स्थानक (पश्चिम), क्लेअर रोड, नागपाडा, डंकन रोड, दोन टाकी, संत सेना महाराज मार्ग, सुतार गल्ली, माधवबाग, सी.पी. टँक, व्ही.पी. रोड आणि शेवटी ऑपेरा हाऊस मार्गे गिरगाव चौपाटी येथे पोहोचते..गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्स पुस्तकाची सुरूवात कुणी आणि कधी केली? आताचे मालक कोण? कमाई कशी होते?.दरम्यान, लालबागच्या राजाची विसर्जन मिरवणूक हिंदुस्तानी मशिदीजवळ येताच काही वेळ थांबण्याची परंपरा आहे. याठिकाणी मिरवणूक थांबल्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. मात्र राजाची मिरवणूक मशिदीजवळ येताच थांबली जाते, यामागे प्रथा आहे. याबाबत जाणून घ्या..काय आहे प्रथा?गणपती विसर्जनाच्या वेळी हिंदुस्तानी मशिदीत थांबणे ही केवळ परंपरा नाही; ती मुंबईच्या सहअस्तित्वाच्या भावनेचे प्रतिबिंब आहे. ही प्रथा २० च्या दशकाच्या मध्यात सुरू झाली असे मानले जाते. स्थानिक मुस्लिम नेत्यांनी गणेश मंडळाला लांब विसर्जन मार्गादरम्यान सुरळीत मार्ग आणि व्यवस्था सुनिश्चित करून देण्यासाठी पाठिंबा दिला. त्यामुळे मूर्ती भायखळा येथील हिंदुस्तानी मशिदीत थांबते. .चांदीत गुंतवणूक करण्याचा विचार करताय? हे पर्याय पहाच .इतकेच नव्हे तर मशिदी समितीचे सदस्य मिरवणुकीचे स्वागत करण्यासाठी पुढे येतात. तसेच येथील स्थानिक मुस्लिम समुदाय बाप्पाचे फुलांनी स्वागत करतो आणि हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये मिठाई वाटली जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.