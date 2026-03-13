मुंबई

BMC रोज पाणीपुरवठा करते, तरीही मुंबईला पाणी कमी का पडते? मोठे स्पष्टीकरण देत महायुती सरकारने सांगितली खरी कारणे

Mumbai water supply news: महायुती सरकारने विधानसभेत मुंबईला दररोज किती पाणी मिळते आणि पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जात आहेत याची घोषणा केली आहे.
मुंबई : देशाच्या आर्थिक राजधानीत पाण्याचे संकट कायम आहे. गेल्या वर्षी पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी बीएमसीने अनेक वेळा पाणीपुरवठा बंद केला होता. काही भागात पाणीपुरवठा कमी झाला होता. मुंबईत पाणीटंचाईचे कारण काय आहे? सरकारनेच गुरुवारी विधानसभेत हे उघड केले. एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने सांगितले की, मुंबईला दररोज ४,६६५ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता असते. परंतु देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला मागणीच्या तुलनेत फक्त ४,१०० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. अशा परिस्थितीत मुंबईत ५६५ एमएलडीची कमतरता आहे.

