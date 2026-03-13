BMC रोज पाणीपुरवठा करते, तरीही मुंबईला पाणी कमी का पडते? मोठे स्पष्टीकरण देत महायुती सरकारने सांगितली खरी कारणे

मुंबई : देशाच्या आर्थिक राजधानीत पाण्याचे संकट कायम आहे. गेल्या वर्षी पाईपलाईन दुरुस्तीसाठी बीएमसीने अनेक वेळा पाणीपुरवठा बंद केला होता. काही भागात पाणीपुरवठा कमी झाला होता. मुंबईत पाणीटंचाईचे कारण काय आहे? सरकारनेच गुरुवारी विधानसभेत हे उघड केले. एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारने सांगितले की, मुंबईला दररोज ४,६६५ एमएलडी पाण्याची आवश्यकता असते. परंतु देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला मागणीच्या तुलनेत फक्त ४,१०० एमएलडी पाणीपुरवठा होतो. अशा परिस्थितीत मुंबईत ५६५ एमएलडीची कमतरता आहे..महाराष्ट्र सरकारने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यामार्फत विधानसभेत ही माहिती उघड केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आमदार योगेश सागर (चारकोप) यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. शिंदे म्हणाले की अंदाजे मागणी ४,६६५ एमएलडी आहे, ज्यामुळे अंदाजे ५६५ एमएलडीची कमतरता आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका दररोज अंदाजे ४,००० एमएलडी पाणीपुरवठा करत असूनही, मुंबईतील अनेक भागातील रहिवासी अजूनही पाण्यासाठी संघर्ष करत आहेत हे खरे आहे का, असा प्रश्न सागर यांनी विचारला..Thane News: ठाणेकरांसाठी मोठा दिलासा! प्रॉपर्टी टॅक्सच्या दंडावर तब्बल 90% सूट जाहीर; अंतिम मुदत किती? जाणून घ्या....जानेवारीत झालेल्या बीएमसी निवडणुकीत भाजप आणि शिवसेना युतीने बीएमसीमध्ये सत्ता मिळवली हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. आमदार योगेश सागर यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिंदे म्हणाले की, बीएमसी पाणी वितरण सुधारण्यासाठी आणि तोटा कमी करण्यासाठी पावले उचलत आहे. उपमुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी बीएमसीने १ जानेवारी २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ दरम्यान ११,५४० गळती बिंदू ओळखून त्यांची दुरुस्ती केली..शिवाय, शहरात पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, २०२५-२६ दरम्यान ५८ किलोमीटर जुन्या आणि खराब झालेल्या पाण्याच्या पाईपलाईन बदलण्यात आल्या. त्यांनी नमूद केले की जुन्या झोपडपट्ट्या आणि डोंगराळ भागात आव्हाने आहेत. चाळ इमारतींमध्ये भू-पातळीवरील पाणी साठवण टाक्या नाहीत आणि त्यांना थेट महानगरपालिकेकडून पाणी मिळते. बीएमसीने गारगाई धरण प्रकल्प सुरू केला आहे, ज्यामुळे मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात ४४० एमएलडीची भर पडण्याची अपेक्षा आहे..Navi Mumbai: ऐरोलीत भीषण अपघात! जेसीबी आणि दुचाकीची जोरदार धडक, दोन तरुणांचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.