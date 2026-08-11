Supreme Court: राष्ट्रीय महामार्गांवरील ढाब्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा हातोडा, कारवाईमागचं कारण काय?

मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रीय महामार्गालगत असणाऱ्या सर्व हॉटेल किंवा ढाब्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय महामार्गांवरील ढाबे आणि दुकानांबाहेर अस्ताव्यस्तपणे उभ्या असलेल्या जड वाहनांमुळे प्रवाशांच्या जीवाला निर्माण होणाऱ्या धोक्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. .राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या क्षेत्रातील सर्व नवीन आणि जुने अनधिकृत ढाबे, खानावळी आणि व्यावसायिक बांधकामे पुढील ६० दिवसांच्या आत जमीनदोस्त करा, असे आदेश दिले आहेत. .Mumbai Rain: चीनच्या 'डॉल्फिन'ने रोखलेला मान्सून पुन्हा सक्रिय! मुंबई पुण्यासह महाराष्ट्राला सुखावणारी बातमी, जाणून घ्या हवामानाचा अंदाज.तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्य बिंदूपासून ४० मीटरपर्यंत निवासी आणि ७५ मीटरपर्यंत व्यावसायिक वापरासाठी जमीनवापर बदलण्यावरही निर्बंध लावले जाणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे लांब प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना बाहेर जेवण्यासाठी हाल होणार आहेत..कारण काय?२०२५ मध्ये राजस्थानमधील फलोदी येथील राष्ट्रीय महामार्गावर टेम्पो ट्रॅव्हलरचा भीषण अपघात झाला होता. यावेळी टेम्पो ट्रॅव्हलर रस्त्याकडेला एका ढाब्याबाहेर उभ्या असलेल्या ट्रेलरला धडकल्यामुळे या अपघातात १५ जणांचा जागीच मृत्यू झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची दखल घेतल्यानंतर एप्रिलमध्ये रस्ते सुरक्षेबाबत दिलेल्या निर्देशांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेत असताना ही कारवाई केली..Maharashtra Cabinet News: राज्याच्या कृषि विभागात चार पदांच्या निर्मितीस मान्यता, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतील ८ मोठे निर्णय.न्यायालयाचे निर्देश काय?विद्यमान अनधिकृत बांधकामे ६० दिवसांत हटविणे.महामार्गाच्या सुरक्षा क्षेत्रातील परवाने, ना-हरकत प्रमाणपत्रे आणि व्यापार मंजुरींचा महिनाभरात फेरआढावा घेणे.महामार्ग प्राधिकरणांनी तपासणी, अतिक्रमणे आणि पाडकामांचा अहवाल देणे.एनएचएआयने (NHAI) नागरिकांच्या अतिक्रमणाच्या तक्रारींवर कार्यवाही करणे आणि वर्षातून दोनदा ड्रोन-आधारित सर्वेक्षण करणे..विद्यमान परवान्यांचा ३० दिवसांच्या आत आढावा घेतला जाईल.जिल्हा महामार्ग सुरक्षा कृती दलांची स्थापना.महामार्गांवर ट्रॅकिंग उपकरणे बसवलेल्या वाहनांसह चोवीस तास गस्त.अपघातांना त्वरित प्रतिसाद देण्यासाठी महामार्गाच्या पट्ट्यांवर प्रत्येक ७५ किमीवर बीएलएस (BLS) रुग्णवाहिका आणि बचाव क्रेनची स्थापना.ब्लॅकस्पॉट्स आणि गंभीर क्षेत्रांची ओळख पटवून ती प्रसिद्ध करण्याचे आदेशतसेच तेथे प्रखर प्रकाशयोजना, स्पीड कॅमेरे, रेट्रो-रिफ्लेक्टिव्ह चेतावणी फलक आणि आडव्या खुणा लावण्याचेही आदेश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.