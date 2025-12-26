मुंबई

ठाकरे गट, काँग्रेस आणि भाजप आमनेसामने! मतदार कुणाकडे झुकणार? वाचा BMC निवडणुकीत अंधेरी पश्चिमचे समीकरण

BMC Election News: बीएमसी निवडणुका स्वतंत्रपणे लढवण्याच्या काँग्रेस पक्षाच्या निर्णयामुळे मुंबईच्या नागरी क्षेत्रात विरोधी पक्षांची जागा मर्यादित झाली आहे. मराठी आणि मुस्लिम मतदार काँग्रेस आणि ठाकरे गटात विभागले जातील का?
मुंबई : बीएमसी निवडणुकीसाठी अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ महत्त्वाचा आहे. या मतदारसंघात मुस्लिम आणि मराठी भाषिकांची संख्या मोठी आहे. २०१७ मध्ये, अंधेरी पश्चिम मतदारसंघातील सहा बीएमसी विभागांपैकी तीन भाजपने जिंकले. शिवसेना (अविभाजित) ने एक जागा जिंकली, तर काँग्रेसने एक जागा जिंकली. त्यामुळे, जर उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेसला ही निवडणूक जिंकायची असेल तर त्यांना खूप मेहनत घ्यावी लागेल. भाजपला थोडासा फायदा मिळू शकतो. कारण भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम हे या मतदारसंघातून आमदार आहेत.

