ठाकरे गट, काँग्रेस आणि भाजप आमनेसामने! मतदार कुणाकडे झुकणार? वाचा BMC निवडणुकीत अंधेरी पश्चिमचे समीकरण

मुंबई : बीएमसी निवडणुकीसाठी अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ महत्त्वाचा आहे. या मतदारसंघात मुस्लिम आणि मराठी भाषिकांची संख्या मोठी आहे. २०१७ मध्ये, अंधेरी पश्चिम मतदारसंघातील सहा बीएमसी विभागांपैकी तीन भाजपने जिंकले. शिवसेना (अविभाजित) ने एक जागा जिंकली, तर काँग्रेसने एक जागा जिंकली. त्यामुळे, जर उद्धव ठाकरे गट आणि काँग्रेसला ही निवडणूक जिंकायची असेल तर त्यांना खूप मेहनत घ्यावी लागेल. भाजपला थोडासा फायदा मिळू शकतो. कारण भाजपचे मुंबई अध्यक्ष अमित साटम हे या मतदारसंघातून आमदार आहेत..येथे त्रिकोणी लढत अपेक्षित आहे. अंधेरी पश्चिम विधानसभा मतदारसंघात बीएमसीचे सहा वॉर्ड आहेत: ६४, ६५, ६६, ६७, ६९ आणि ७१. काँग्रेस पक्षाने महाविकास आघाडी (एमव्हीए) स्वबळावर निवडणूक लढवण्याची घोषणा करून त्यांना मोठा धक्का दिला आहे. अंधेरी पश्चिमेतील जातीय समीकरणे लक्षात घेता, जर काँग्रेसने एकटे निवडणूक लढवली तर ठाकरे गटासाठी तो धक्का ठरू शकतो. ठाकरे गटही या मतावर अवलंबून आहे..गेल्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाच्या मेहर मौसिम हैदर यांनी मुस्लिमबहुल प्रभाग ६६ मधून विजय मिळवला होता. यावेळी ही जागा सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, प्रभाग ६४ मध्ये मुस्लिम मतांचाही मोठा वाटा आहे, जो गेल्या वेळी शिवसेनेच्या शाहिदा हारून खान यांनी जिंकला होता. त्यामुळे भाजपला हे दोन्ही प्रभाग जिंकण्यासाठी खूप मेहनत घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर सर्वांच्या नजरा मराठी मतदारांवर आहेत..गेल्या निवडणुकीत प्रभाग ६७ आणि ६५ या मराठी भाषिक भागात भाजपने एक आणि काँग्रेसने एक जागा जिंकली होती. यावेळी तिन्ही पक्ष या मराठी मतांवर लक्ष ठेवून आहेत. या वर्षी, सहा विभागांपैकी, प्रभाग ६४, ६६ आणि ७१ हे सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव आहेत. प्रभाग ६५ आणि ६७ हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. शिवाय, प्रभाग ६९ ला यावेळी ओबीसी आरक्षण देण्यात आले आहे..येथील एकूण मतदारांची संख्या अंदाजे ४,००,००० आहे. यामध्ये ९५,९०० मराठी भाषिक, ९६,००० मुस्लिम, ५८,३०० उत्तर भारतीय, ७३,१०० गुजराती आणि मारवाडी, २०,६०० ख्रिश्चन, ३३,८०० दक्षिण भारतीय आणि १८,५०० इतर मतदारांचा समावेश आहे..