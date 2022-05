मुंबई महापालिकेसाठी स्वतंत्र लढणार की आघाडीसह? काँग्रेस नेत्यानं सांगितला प्लॅन

मुंबई : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सातत्यानं मित्रपक्षांवर आगपाखड करणारा काँग्रेस पक्ष मुंबई महापालिका निवडणुकीत महाविकास आघाडी म्हणून लढणार की स्वतंत्र लढणार? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पण काँग्रेसची भूमिका नक्की काय असेल याचा प्लॅन काँग्रेसचे प्रभारी एच. के. पाटील यांनी सांगितला आहे. (Will you fight for BMC Election independently or with MVA Congress leader H K Patil told plan)

महाविकास आघाडीत असल्यानं राज्यातील इतर स्थानिक निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाची ताकद कमी होऊ लागली आहे का? या पत्रकार परिषदेतील प्रश्नावर पाटील म्हणाले, "काही जणांमुळं काँग्रेसचा सर्वसामान्यांशी असलेला संपर्क तुटू लागल्याचं आपल्याला वाटतं. पण तसं नाही आमचा तळागळातील जनतेपर्यंत अद्यापही संपर्क कायम आहे, काँग्रेस पक्ष स्वतः तेवढा सक्षम आहे. पण मुंबई महापालिकेसाठी आघाडी करायची की नाही हे आम्ही १ आणि २ जून रोजी होणाऱ्या काँग्रेसच्या अधिवेशनात ठरवणार आहोत.

काँग्रेसचं राजस्थानातील उदयपूर इथं नुकतंच राष्ट्रीय चिंतन शिबिर पार पडलं यावेळी पक्षातील विविध मु्द्द्यांवर मंथन झालं. यानंतर आता महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांचं येत्या १ आणि २ जून रोजी अधिवेशन होणार आहे. यावेळी राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील निवडणुकांसह महाविकास आघाडीतील भुमिकेबाबतही चर्चा होण्याची शक्यता आहे.