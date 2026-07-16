Navi Mumbai Crime: ५२ वर्षांपासून स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेंडिंग करणाऱ्याला १ कोटींना गंडा; महिलेनं जास्त नफ्याचं आमिष दाखवलं अन्..

नवी मुंबई : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीवर नफा मिळवून देण्याच्या प्रलोभनातून एका सायबर टोळीने वाशीतील ७९ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची तब्बल एक कोटी एक लाख १० हजारांची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.तक्रारदार मागील ५२ वर्षांपासून स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेडिंग करत आहेत. त्यांचा केमिकल मॅन्युफॅक्चरिंगचा व्यवसाय असून, सध्या त्यांची मुले सांभाळत आहेत. २८ मे रोजी आदिती वर्मा नामक महिलेने त्यांच्या मोबाईलवर कॉल करत अपस्टॉक कंपनीची प्रतिनिधी असल्याचे सांगितले. आणि डायरेक्ट मार्केट अॅक्सेसद्वारे नफा कमवून देण्याचे प्रलोभन दाखवले. अफ्पर सर्किट मार्केट स्टॉक ब्लॉक ट्रेडिंग आणि आयपीओ ट्रेडिंगचे प्रलोभन दाखवून तिने तक्रारदाराला एका व्हॉट्सअॅप ग्रुपमध्ये समाविष्ट केले. यानंतर सायबर टोळीने दुसरा स्वतंत्र ग्रुप तयार करून या तक्रारदारासोबत संवाद साधला..सुरुवातीला या तक्रारदाराने ५० हजार रुपये गुंतवले असता, त्यांना बनावट अॅपवर पाच हजारांचा नफा दाखवण्यात आला. यामुळे तक्रारदाराने भामट्यांच्या सांगण्यानुसार वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर १५ जून ते ९ जुलै या कालावधीत एक कोटी एक लाख १० हजार रुपये पाठवले. यानंतर बनावट अॅपवर मोठा नफा झाल्याचे दाखवण्यात आले..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!....आणि बिंग फुटलेतक्रारदाराने पैसे मागितले असता सायबर टोळीने त्यांना आणखी ५७लाख भरण्याची अट घातली. एवढी मोठी रक्कम भरण्यासाठी तक्रारदाराने मोठ्या मुलाकडे पैसे मागितले असता त्याला संशय आला. त्याने वडिलांचा मोबाईल तपासला असता, अपस्टॉक नावाचे एक बनावट अॅप्लिकेशनद्वारे त्यांची फसवणूक करण्यात येत असल्याचे उघड झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.