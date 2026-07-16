मुंबई

Navi Mumbai Crime: ५२ वर्षांपासून स्टॉक मार्केटमध्ये ट्रेंडिंग करणाऱ्याला १ कोटींना गंडा; महिलेनं जास्त नफ्याचं आमिष दाखवलं अन्..

Woman lures investor with high return promise: ५२ वर्षांचा ट्रेडिंग अनुभव धुळीस मिळाला; बनावट अपस्टॉक अॅप, व्हॉट्सअॅप ग्रुप आणि डायरेक्ट मार्केट अॅक्सेसच्या आमिषाने ७९ वर्षीय ज्येष्ठाचा एक कोटींहून अधिक तोटा
Veteran Investor Duped of ₹1 Crore in Fake Stock Market Investment Scam

Veteran Investor Duped of ₹1 Crore in Fake Stock Market Investment Scam

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नवी मुंबई : शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणुकीवर नफा मिळवून देण्याच्या प्रलोभनातून एका सायबर टोळीने वाशीतील ७९ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची तब्बल एक कोटी एक लाख १० हजारांची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी नवी मुंबई सायबर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
Navi Mumbai
crime
scam
Stock Market
celebrity investment fraud