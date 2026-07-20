Mumbai Local Journey : मुंबई लोकलमध्ये मृत्यूशी इंचभराचं अंतर! दिवा-मुंब्रा दरम्यान महिलेचा थरार, लोकल प्रवास पुन्हा चर्चेत

- नितीन बिनेकरमुंबई - 'मुंबई लोकलचा प्रवास म्हणजे रोज जीव मुठीत धरून केलेला प्रवास,' ही भावना पुन्हा एकदा अधोरेखित करणारी घटना दिवा-मुंब्रा स्थानकांदरम्यान घडली. धावत्या लोकलच्या दारात उभ्या असलेल्या एका महिलेची साडी रेल्वे पुलाच्या खांबाला घासल्याने काही क्षणांसाठी हृदयाचा ठोका चुकवणारा प्रसंग ओढवला. अवघ्या काही इंचांचे अंतर आणि काही सेकंदांचा फरक यामुळे मोठा अनर्थ टळला. या घटनेचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर वेगाने व्हायरल होत असून, मुंबई लोकलमधील अतिगर्दी आणि प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे..व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये दिवा-सीएसएमटी लोकलच्या दारात उभ्या असलेल्या महिलेची साडी रेल्वे पुलाच्या खांबाला घासल्याचे दिसते. सुदैवाने महिलेचा तोल गेला नाही आणि तिचा हातही सुटला नाही. त्यामुळे मोठी दुर्घटना टळली. मात्र, या घटनेने धावत्या लोकलच्या दारात उभे राहून प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. विशेष म्हणजे, २०२५ मध्ये मुंब्रा परिसरात झालेल्या भीषण लोकल अपघाताच्या आठवणीही या घटनेने पुन्हा ताज्या केल्या आहेत..अतिगर्दीची शिक्षा प्रवाशांनाचमुंबई आणि ठाणे परिसरातील लोकलमध्ये सकाळ व सायंकाळच्या गर्दीच्या वेळेत प्रवाशांना अक्षरशः जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो. डब्यांमध्ये उभे राहण्यासाठीही जागा नसल्याने अनेक प्रवासी दारात उभे राहून किंवा लटकून प्रवास करण्यास मजबूर होतात. अशा परिस्थितीत क्षणभराचा तोल गेला किंवा गर्दीचा दाब वाढला, तरी जीवघेणा अपघात होण्याचा धोका कायम असतो. दिवा-मुंब्रा दरम्यान घडलेली ही घटना त्याच वास्तवाची पुन्हा एकदा जाणीव करून देणारी ठरली आहे..'अपील नव्हे, ठोस उपाय हवेत'घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने प्रवाशांना दारात उभे राहून किंवा लटकून प्रवास करू नये, असे आवाहन केले आहे. मात्र, प्रवाशांच्या मते केवळ आवाहन करून हा प्रश्न सुटणार नाही. "लोकलच्या फेऱ्या वाढवा, गर्दी कमी करा आणि प्रवास सुरक्षित करा. प्रवाशांना पर्याय न देता केवळ नियम सांगून उपयोग नाही," अशी प्रतिक्रिया अनेकांनी व्यक्त केली. वाढती प्रवासी संख्या आणि मर्यादित लोकल सेवा यामुळे लाखो मुंबईकरांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली..सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवरगेल्या काही वर्षांत अतिगर्दी, दारात उभे राहून प्रवास आणि धावत्या लोकलमधून पडल्यामुळे अनेक प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे, तर अनेक जण गंभीर जखमी झाले आहेत. दिवा-मुंब्रा दरम्यान घडलेली ही घटना सुदैवाने मोठ्या दुर्घटनेत बदलली नाही. मात्र, मुंबई उपनगरीय रेल्वेतील प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी केवळ जनजागृती नव्हे, तर लोकलच्या फेऱ्या वाढविणे, गर्दीचे प्रभावी नियोजन करणे आणि दीर्घकालीन उपाययोजना राबविण्याची गरज या घटनेने पुन्हा अधोरेखित केली आहे..बंद दरवाजांच्या लोकलची प्रतीक्षा कायममुंब्रा परिसरात घडलेल्या भीषण अपघातानंतर उपनगरीय रेल्वेत बंद दरवाजांसह (ऑटोमॅटिक डोअर) धावणाऱ्या नॉन-एसी लोकल सुरू करण्याचा निर्णय रेल्वेने जाहीर केला होता. त्यानुसार अशा प्रकारची पहिली लोकल काही महिन्यांपूर्वी मुंबईत दाखल झाली आणि तिच्याबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली होती. मात्र, आवश्यक तांत्रिक चाचण्यांसाठी ही लोकल राज्याबाहेर नेण्यात आली. अद्याप तिच्या विविध टप्प्यांतील चाचण्या सुरू असून, नियमित सेवेत ती कधी दाखल होणार, याकडे लाखो मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे. दिवा-मुंब्रा दरम्यान घडलेल्या ताज्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर बंद दरवाजांच्या लोकल सेवा लवकरात लवकर सुरू करण्याची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.