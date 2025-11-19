Mumbai Crime: पाणी भरण्यावरून वाद; महिलेचं डोकं फिरलं; घरातून मॉस्किटो किलर स्प्रे आणलं अन्...; व्यक्तीसोबत नको ते घडलं

मुंबई : आजकाल अनेक गावांमध्ये किंवा शहरात पाण्याची समस्या वाढत चालली आहे. यामुळे पाण्यासाठी नागरिकांचे वाद होत असल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. अशातच विरार येथे पाण्याचा वाद थेट जीवावर उठल्याचे प्रकरण झाले आहे. एका महिलेने पाणी भरण्याच्या वादातून शेजाऱ्याची हत्या केल्याची घटना घडली आहे. यामुळे परिसरात एकच खळबळ पसरली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, विरारच्या जेपी नगर येथे रात्री साडेअकराच्या सुमारास ही घटना घडली. विरार पश्चिम येथे जेपी नगर परिसरात राहणाऱ्या उमेश पवार (५३) आणि कुंदा तुपेकर (४७) हे दोघे एकमेकांच्या शेजारी राहणारे असून यांच्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून पाणी भरण्यावरून सातत्याने वाद सुरू होता. मंगळवारी रात्री पुन्हा पाणी भरण्यावरून यांच्यात वाद झाला असून हा वाद विकोपाला पोहोचला..Mumbai Metro: मुंबई मेट्रोमधून थेट बुलेट ट्रेन आणि रेसकोर्सला जोडणी; दोन नवे सबवे उभारण्याची तयारी, कुठे आणि कधी? जाणून घ्या....वादात संतापलेल्या कुंदा तुपेकर यांनी घरातून डास मारण्याचा स्प्रे आणला आणि तो थेट उमेश पवार यांच्या तोंडावर मारला. यानंतर स्प्रेच्या वासामुळे उमेश पवार जागीच बेशुद्ध पडले असून त्यांना तातडीने नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान उमेश पवार यांचा मृत्यू झाला..दरम्यान, या घटनेनंतर मृतकाच्या नातेवाईकांनी पोलिसात तक्रार दाखल केली असून अर्नाळा सागरी पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून आरोपी महिला कुंदा तुपेकर (४६) हिला अटक केली आहे. तसेच याप्रकरणी पुढील तपास सुरू आहे.", अशी माहिती अर्नाळा सागरी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजय पाटील यांनी दिली. मात्र पाणी भरण्यासारख्या किरकोळ कारणावरून एका व्यक्तीला आपला जीव गमवावा लागल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..Mumbai CNG Shortage: सीएनजी कोंडीतून मुंबईकरांची सुटका, पुरवठा सुरळीत होताच पंपांवर गर्दी; ३ दिवसात कोट्यवधींचं नुकसान.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.