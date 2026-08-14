Mumbai News : देशप्रेमाच्या रीलसाठी धावत्या लोकलच्या दरवाजात महिलांचा ‘स्टँड’; लाइक्स-व्ह्यूजसाठी रेल्वेच्या सुरक्षितता नियमांना फाटा

- नितीन बिनेकरमुंबई - स्वातंत्र्यदिनाच्या पार्श्वभूमीवर सोशल मीडियावर देशभक्तिपर रील्सचा ट्रेंड सुरू आहे. ‘आय लव्ह माय इंडिया’ सारख्या देशप्रेमाच्या गाण्यांवर रील तयार करून ती व्हायरल करण्याची चढाओढ सुरू असतानाच, दोन महिलांनी रीलसाठी चक्क धावत्या लोकलच्या दरवाजात उभे राहून रील तयार केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. साडी परिधान केलेल्या या महिलांचा रील चित्रित करतानाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..व्हिडीओमध्ये दोन्ही महिला साडी परिधान करून धावत्या लोकलच्या दरवाजात उभ्या दिसत आहेत. साडीचे पदर हातात घेत त्यांनी दरवाजाबाहेर हात काढून ते हवेत हलविल्याचे दिसते. ‘आय लव्ह माय इंडिया’ या गाण्यावर मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात रील चित्रित केली जात आहे. लोकल धावत असताना दरवाजाजवळ अशा पद्धतीने चित्रीकरण करणे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने धोकादायक ठरू शकते..‘रिल्स वाली देशभक्ती’ची चर्चास्वातंत्र्यदिनाच्या निमित्ताने देशप्रेम व्यक्त करण्यासाठी सोशल मीडियावर तिरंगा, देशभक्तिपर गाणी आणि संदेशांच्या रील्सचा पूर आला आहे. मात्र, लाइक्स आणि व्ह्यूज मिळविण्याच्या प्रयत्नात सुरक्षिततेचा नियम बाजूला सारल्याने या प्रकारावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. सोशल मीडियावर काही वापरकर्त्यांनी या प्रकाराला ‘रिल्स वाली देशभक्ती’ म्हणत टीका केली आहे.देशप्रेमाची भावना व्यक्त करण्यासाठी रील तयार करणे वेगळे; मात्र त्यासाठी धावत्या लोकलचा दरवाजा निवडणे धोकादायक आहे. एका क्षणाचा तोलही गंभीर अपघाताला कारणीभूत ठरू शकतो..रेल्वेचे वारंवार आवाहनधावत्या लोकलच्या दरवाजात उभे राहून किंवा पायरीवर लटकून प्रवास करू नये, असे रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांना सातत्याने आवाहन केले जाते. लोकलच्या दरवाजात उभे राहणे, फुटबोर्डवर प्रवास करणे तसेच धोकादायक पद्धतीने सेल्फी, व्हिडीओ अथवा रील तयार करणे टाळावे, असा रेल्वेचा स्पष्ट संदेश आहे.मात्र, या आवाहनाला फाटा देत महिलांनी धावत्या लोकलच्या दरवाजात स्टँड घेत रील तयार केल्याचे व्हिडीओत दिसत आहे. दरवाजाबाहेर हात किंवा साडीचा पदर नेल्याने बाजूने जाणाऱ्या खांबाला, सिग्नल यंत्रणेला किंवा अन्य वस्तूला धडकण्याचा धोका असतो. तोल गेल्यास स्वतःसह सहप्रवाशांच्या जीवितालाही धोका निर्माण होऊ शकतो..सुरक्षित प्रवास हीच खरी देशभक्तीसोशल मीडियावरील व्ह्यूज आणि लाइक्स काही क्षणांचे असतात; मात्र निष्काळजीपणाचा परिणाम आयुष्यभर भोगावा लागू शकतो. त्यामुळे स्वातंत्र्यदिनाचा उत्साह साजरा करताना देशप्रेमासोबत सुरक्षिततेचाही संदेश जपणे गरजेचे आहे. रेल्वेचे नियम पाळून स्वतःसह सहप्रवाशांचा प्रवास सुरक्षित करणे हीच खरी देशसेवा आणि देशभक्ती आहे.‘रील’ काही सेकंदांची असते; मात्र धावत्या लोकलच्या दरवाजातील चुकीचा ‘स्टँड’ जीवावर बेतू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.