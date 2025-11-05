मुंबई

Thane Metro: मेट्रो लवकरच विघ्नमुक्त! ठाणे-भिवंडी मार्गातील अडथळे दूर होणार

Thane Bhiwandi Metro Route: ठाणे-भिवंडी मेट्रो मार्गातील अडथळे दूर करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यामुळे कापूरबावडी नाका येथील वाहतूक कोंडी दूर होण्यास मदत मिळणार आहे.
Thane Bhiwandi Metro

Thane Bhiwandi Metro

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ठाणे शहर : ठाणे-भिवंडी मेट्रो मार्गात अडथळा ठरत असलेले महाकाय फलक आणि धोकादायक इमारती पाडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कापूरबावडी नाका येथे असलेली पाच मजली इमारत ठाणे महापालिकेने धोकादायक घोषित केली असतानाही तिचे पाडकाम करण्यात आले नाही.

Loading content, please wait...
Thane
Mumbai
Metro
Thane Municipal Corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com