Thane Metro: मेट्रो लवकरच विघ्नमुक्त! ठाणे-भिवंडी मार्गातील अडथळे दूर होणार

ठाणे शहर : ठाणे-भिवंडी मेट्रो मार्गात अडथळा ठरत असलेले महाकाय फलक आणि धोकादायक इमारती पाडण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कापूरबावडी नाका येथे असलेली पाच मजली इमारत ठाणे महापालिकेने धोकादायक घोषित केली असतानाही तिचे पाडकाम करण्यात आले नाही. .शिवाय, इमारतीला लागून असलेले महाकाय बॅनरसुद्धा काढले गेले नाही. त्यामुळे भिवंडीला जाणाऱ्या मेट्रोच्या मार्गाचे काम रखडले होते; मात्र आता हे अडथळे काढून टाकण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याने रखडलेल्या मेट्रो मार्गाचे काम मार्गी लागून कापूरबावडी नाका येथील कोंडी दूर होण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे..Thane News: शहाड उड्डाणपुलावर २० दिवस वाहनांना नो एन्ट्री! वाहतूक कशी होणार?.घोडबंदर मार्गावर असलेला कापूरबावडी नाका ठाणे-भिवंडी मार्गाच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा आहे. कशेळी, भिवंडीमधून कर्मचारी वर्ग ठाण्यात येत असल्यामुळे या मार्गावर वर्दळ असते. ठाणे पालिकेच्या हद्दीत कशेळी परिसरात अनेक उत्तुंग रहिवासी इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यामुळे या मार्गावर मेट्रो सुरू करण्यात येणार आहे..खांब रखडलाठाण्यातील विद्यापीठ येथे मेट्रोचे स्थानक तयार होत असून येथून मेट्रो कशेळी, भिवंडीकडे जाणार आहे. त्याकरिता कशेळी खाडीवर मेट्रोचा पूल तयार झाला आहे. कापूरबावडी नाक्यावर एका खांबामुळे हा मार्ग रखडला असून ही अडचणही आता दूर झाली आहे. खांब उभा करण्यासाठी अडथळा ठरत असलेली इमारत आणि फलक काढून अर्धवट राहिलेला मार्ग पूर्ण केला जाणार आहे..Mumbai News: अबू जुंदालविरुद्ध खटला होणार सुरू, २६/११ दहशतवादी हल्ला प्रकरण.