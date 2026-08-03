Mumbai Crime: मामाचा राग भाच्यावर काढला, तरुणानं १ वर्षीय चिमुकल्याचं अपहरण केलं, डोंबिवलीत बंद रिक्षात सोडून फरार

डोंबिवली : मामासोबत झालेल्या वादाच्या रागातून मूकबधिर तरुणाने आपल्या आत्याच्या एक वर्षीय मुलाला घरातून घेऊन गेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. कुर्ल्यातील विनोबा भावे नगर परिसरातून बेपत्ता झालेला हा चिमुकला काही तासांतच डोंबिवलीतील कोपर पुलाजवळ सुखरूप अवस्थेत आढळून आला. विष्णूनगर पोलिसांच्या तत्परतेमुळे बालकाची ओळख पटवून त्याला आईच्या स्वाधीन करण्यात आले असून या प्रकरणाचा पुढील तपास विनोबा भावे नगर पोलीस ठाणे करीत आहे..पोलिसांनी दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, २ ऑगस्ट रोजी सकाळच्या सुमारास अमन सकट (वय 25) या तरुणाने आपल्या मामाशी झालेल्या वादाच्या रागातून त्याच्या एक वर्षांच्या मुलाला घरातून उचलून नेले. घरातील एका सदस्याच्या ही बाब लक्षात आल्यानंतर त्याने तातडीने बालकाच्या आईला माहिती दिली. त्यानंतर विनोबा भावे नगर पोलीस ठाण्यात बालक बेपत्ता झाल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली..Mumbai News: स्वच्छतेच्या नावाखाली जीवाशी खेळ, सफाईसाठी ठेकेदाराने कर्मचाऱ्याला थेट गटारात उतरवले; कायदेशीर निर्बंधांचे उल्लंघन.तक्रार दाखल होताच कुर्ला पोलिसांनी बालकाचा फोटो आणि तपशील विविध व्हॉट्सअॅप ग्रुपवर, सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित केला. दरम्यान, दुपारच्या सुमारास डोंबिवलीतील कोपर पुलाजवळील पोलीस चौकीच्या परिसरात उभ्या असलेल्या एका रिक्षामध्ये एक लहान मूल रडत असल्याचे स्थानिक नागरिकांच्या निदर्शनास आले. त्यांनी तत्काळ विष्णूनगर पोलिसांना याची माहिती दिली..घटनास्थळी पोहोचलेल्या विष्णूनगर पोलिसांनी बालकाला ताब्यात घेत त्याची चौकशी सुरू केली. सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित करण्यात आलेल्या छायाचित्राशी बालकाची ओळख जुळल्यानंतर तो विनोबा भावे नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील बेपत्ता बालक असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर विष्णूनगर पोलिसांनी कुर्ला पोलिसांशी संपर्क साधत बालकाच्या आईची ओळख निश्चित केली आणि आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून चिमुकल्याला तिच्या स्वाधीन केले..Mumbai News: बदलत्या मुंबईतही टिकला १२८ वर्षांचा वारसा, १८९८ मध्ये सुरू झालेल्या किराणा दुकानाची चौथी पिढी सांभाळतेय धुरा.प्राथमिक तपासात मामासोबतच्या वादातून रागाच्या भरात अमन सकट याने हे कृत्य केल्याचे निष्पन्न झाले असून तो मूकबधिर असल्याची माहितीही समोर आली आहे. संशयिताचा शोध विनोबा भावे नगर पोलीस घेत असून या घटनेचा अधिक तपास सुरू आहे. सामाजिक माध्यमांवर तातडीने माहिती प्रसारित केल्यामुळे बालकाची ओळख पटविणे आणि त्याला सुरक्षितपणे कुटुंबीयांपर्यंत पोहोचविणे शक्य झाल्याचे पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.