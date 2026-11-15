तरुणीला भररस्त्यात अडवलं, शरीरावर सपासप वार केले अन्..., एकतर्फी प्रेमातून तरुणाचं क्रूर कृत्य; अंबरनाथमध्ये खळबळ

अंबरनाथ : एकतर्फी प्रेमातून एका तरुणाने तरुणीवर चाकूने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना अंबरनाथमध्ये घडली. कामावरून घरी परतणाऱ्या एका तरुणीला गुरुद्वारासमोर गाठून हेमंत गुमाणे याने चाकूने वार केले. या हल्ल्यात तरुणी गंभीर जखमी झाली असून, तिच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..अंबरनाथ पश्चिम येथील हाउसिंग बोर्ड परिसरात शुक्रवारी (ता. १४) सायंकाळी ही घटना घडली. तरुणी कामावरून घरी परतत असताना हेमंत याने तिला गुरुद्वारासमोर अडवले. त्यानंतर तिच्यावर चाकूने हल्ला केला. या हल्ल्यात तिचे पोट, हात आणि चेहऱ्यावर गंभीर जखमा झाल्या. घटनेनंतर जखमी तरुणीला तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Mumbai: मुंबईतील चाळींचा पुनर्विकास होणार, रहिवाशांना दिलासा; म्हाडाचा मोठा निर्णय; कसा असेल प्लॅन?.दरम्यान, हल्ल्यानंतर हेमंत घटनास्थळावरून पसार झाला. त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांनी चार पथके रवाना केली आहेत. एकतर्फी प्रेमातून तरुणीवर झालेल्या या जीवघेण्या हल्ल्यामुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..Mumbai News: पुनर्विकासाचा खर्च १८० कोटींवर, सफाई कामगारांच्या वसाहतींसाठी २१.९० कोटींची वाढीव तरतूद.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.