Mumbai Crime: प्रेयसीसोबत मुंबई फिरायला आला, पण तरुणानं अचानक टोकाचा निर्णय घेतला; इमारतीत गेला अन्... मुंबईत भयंकर घटना

मुंबईतील वर्सोवा परिसरात एका तरुणाने आत्महत्या केली आहे. आपल्या प्रेयसीसोबत आलेल्या एका २८ वर्षीय तरुणाने एका बहुमजली इमारतीच्या छतावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याचा आरोप आहे. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. माहिती मिळताच वर्सोवा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह ताब्यात घेतला आणि तपास सुरू केला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृताची ओळख २८ वर्षीय पवन सुनील पाटील अशी पटली आहे. तो महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील नसीराबाद येथील रहिवासी व्यावसायिक होता. तो आपल्या प्रेयसीला भेटण्यासाठी काही दिवसांकरिता मुंबईत आला होता. प्राथमिक तपासात असे समोर आले आहे की, तो काही काळापासून मानसिक तणावाने त्रस्त होता. १८ जून २०२६ रोजी सकाळी सुमारे ७:५० वाजता, पवन अंधेरी पश्चिम येथील वर्सोवामधील म्हाडा परिसरातील आकाश दीप सोसायटी इमारतीच्या छतावर पोहोचला. .Shivsena Vardhapan Din: नेस्कोत शिंदेसेनेचा मेळावा! काळे कपडे, काळी पॉवर बँकला 'नो एन्ट्री'; कार्यकर्त्यांना प्रवेशासाठी नवे नियम.त्यानंतर त्याने इमारतीवरून उडी मारली. खाली पडून त्याचा जागीच मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक रहिवाशांनी पोलिसांना कळवले. माहिती मिळताच वर्सोवा पोलिसांचे एक पथक तात्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. पोलिसांनी घटनास्थळाची पाहणी करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. पोलिसांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १९४ अन्वये अपघाती मृत्यूचा गुन्हा दाखल केला आहे..Mumbai Local Megablock: मुंबईकरांचा रविवारी प्रवास आरामदायी होणार! लोकल वेळेनुसारच धावणार, का घेतला निर्णय?.पोलीस अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्राथमिक तपासात ही आत्महत्या असल्याचे दिसत असले तरी, सर्व पैलू लक्षात घेऊन या प्रकरणाचा तपास केला जात आहे. या घटनेमागील खरा हेतू उघड करण्यासाठी मृताचे कुटुंबीय आणि त्याच्या प्रेयसीचीही चौकशी केली जात आहे. घटनास्थळी कोणतीही आत्महत्या चिठ्ठी सापडल्याची पोलिसांना माहिती नाही. तपास पूर्ण झाल्यावरच कोणत्या परिस्थितीमुळे त्या तरुणाने हे टोकाचे पाऊल उचलले, हे स्पष्ट होईल. मृताचे कुटुंब शोकसागरात बुडाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.